Tarihin en büyük satışı yapıldı! Tam 110 milyar dolarlık dev anlaşmayla hepsi birleşti

Küresel medya ve eğlence sektöründe dengeleri kökünden sarsacak devasa bir birleşme resmen gerçekleşti. ABD merkezli Paramount Skydance Corporation, medya devi Warner Bros. Discovery'yi tam 110 milyar dolar para karşılığında satın aldı.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Sektörde taşları yerinden oynatan bu astronomik satın almayla birlikte dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan dev markalar ve efsanevi yapımlar tek bir bünyede birleşti.

HEPSİ ŞİMDİ TEK ÇATI ALTINDA

Yapılan bu tarihi anlaşmayla birlikte televizyon ve sinema dünyasının en büyük kanalları ve stüdyoları aynı çatı altında toplandı. Birleşme kapsamına HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios ve Food Network gibi çok sayıda dev kuruluş dahil edildi. Tüm bu markalar artık tek bir yapı üzerinden yönetilecek.

EFSANE YAPIMLARIN HAKLARI EL DEĞİŞTİRDİ

Satın almanın ardından sinema ve dizi tarihine damga vuran dev içeriklerin mülkiyet hakları da el değiştirdi. Dünya çapında milyarlarca hayranı bulunan Harry Potter, Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi ve Görevimiz Tehlike gibi kült yapımların tüm hakları resmi olarak yeni şirketin mülkiyetine geçti. Bu devasa yeni oluşum, David Ellison tarafından kurulan Skydance Corporation ismiyle faaliyetlerini sürdürecek.

DEV SATIN ALMA MAHKEMELİK OLMUŞTU: 12 EYALET BAŞSAVCISI KARŞI ÇIKTI, DEV UZLAŞMAYLA KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Tarihi anlaşmaya giden süreç hiç de kolay olmadı. ABD'de tam 12 eyalet başsavcısı, Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma girişimine karşı daha önce dava açmıştı. Ancak geçtiğimiz ay varılan kritik uzlaşma birleşmenin önünü tamamen açtı. BirGün gazetesi'nin haberine göre, yapılan anlaşma kapsamında Paramount; CNN ve CBS'te bağımsız ve objektif haberciliği teminat altına almak amacıyla bir editoryal bağımsızlık kurulu oluşturmayı kabul etti.