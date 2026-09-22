Sinemada yılların rekabeti bitti! Hollywood'da 82 milyar dolarlık dev anlaşma

ABD'nin California eyaleti öncülüğünde 12 eyaletin, Paramount ile Warner Bros. Discovery’nin (WBD) yaklaşık 82 milyar dolarlık birleşmesine karşı açtığı davada taraflar uzlaşmaya vardı.

California Başsavcısı Rob Bonta yaptığı açıklamada, anlaşmanın Paramount'un ABD'de özellikle de Los Angeles'ta film ve televizyon yapımlarını önemli ölçüde artırmasına yönelik bağlayıcı taahhütler içerdiğini belirtti.

Bonta, bu anlaşmanın birleşmeye tam destek anlamına gelmediğini, Hollywood'da artan yoğunlaşmanın ABD ekonomisine, tüketicilere ve küresel rekabete zarar verebileceği yönündeki endişelerinin devam ettiğini vurguladı.

FİLM ÜRETİM ŞARTI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Söz konusu uzlaşma, ABD Adalet Bakanlığı’nın haziran ayında verdiği onayın ardından eyaletler nezdindeki hukuki engelleri ortadan kaldırarak işlemin tamamlanmasının önünü açtı. Anlaşma şartlarına göre Paramount, ABD'deki yerli yapımlara en az 300 milyon dolar harcama yapmayı kabul etti.

Birleşmenin ardından kurulacak şirketin ilk 2 yılda en az 30, sonraki 3 yılda ise her yıl en az 32 filmi dağıtıma çıkarmaması halinde ciddi mali yaptırımlarla karşılaşması öngörülüyor. Ayrıca Paramount, CBS ve CNN'in birleşme sonrasındaki süreçte bağımsız editoryal kurullara sahip olmasını da kabul etti.

California Başsavcılığı ile Paramount, anlaşma şartlarına uyulup uyulmadığını denetlemek üzere ortaklaşa bir kayyum belirleyecek. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise konunun yeniden mahkemeye taşınmasının önü açık bırakıldı.

NETFLİX TALİPTİ AMA...

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi 12 Haziran'da satın alma planının pazardaki rekabeti bozmayacağına karar vermiş, ancak temmuz ayında California öncülüğündeki 12 eyalet, Hollywood'un kalan 5 büyük stüdyosundan 2’sinin birleşmesinin sinemalarda ve dijital platformlarda daha az film gösterilmesine yol açacağı gerekçesiyle dava açmıştı.

Paramount, 8 Aralık 2025'te WBD'yi hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuş; Netflix’in 5 Aralık’ta WBD'nin varlıkları için anlaşmaya varmasına rağmen şubatta teklifini hisse başına 31 dolara yükselterek WBD yönetiminin bu teklifi "üstün teklif" olarak kabul etmesini sağlamıştı.

27 Şubat'ta Netflix ile anlaşma feshedilirken Paramount Skydance 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli ödemiş ve WBD ile kesin birleşme anlaşması imzalamıştı.