110 milyar dolarlık Warner Bros. anlaşması durduruldu

ABD'de federal bir yargıç, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolara satın almasını öngören anlaşmanın tamamlanmasını geçici olarak durdurdu.

Oakland'daki federal mahkemede görev yapan Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin tarafından alınan karar doğrultusunda, şirketlerin birleşme işlemini tamamlaması 14 gün süreyle engellendi. Bu gelişme, California öncülüğündeki 12 eyaletin, birleşmeyi engellemek amacıyla 13 Temmuz'da dava açmasının ardından yaşandı.

12 EYALET BİRLEŞMEYE İTİRAZ ETTİ

California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington başsavcılıkları, iki şirketin birleşmesinin film ve televizyon pazarında rekabete ciddi ölçüde zarar vereceğini savunuyor.

Başsavcılıklar, bu birleşmenin sinema salonları, temel kablolu yayın dağıtıcıları ve izleyiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı endişesini dile getiriyor. Söz konusu dava dilekçesinde, birleşmeye izin verilmesi halinde oluşacak yeni yapının, yalnızca ABD pazarında sinema filmlerinin yaklaşık üçte birini ve temel kablolu televizyon programlarının da yaklaşık üçte birini kontrol edeceği ileri sürülüyor.

Eyaletlerin, mahkeme nihai kararını verene kadar işlemin tamamlanmasının engellenmesi için talep ettiği geçici durdurma kararı Yargıç Araceli Martinez-Olguin tarafından kabul edildi.

PARAMOUNT TEKLİFİNİ ARTIRDI, NETFLİX ÇEKİLDİ

Paramount, 8 Aralık 2025 tarihinde Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Paramount'un bu adımı, Netflix'in WBD ile bir anlaşmaya vardığını açıklamasının hemen ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklese de, Paramount şubat ayında teklifini hisse başına 31 dolara yükselterek revize etti. WBD yönetiminin bu hamleyi "üstün teklif" olarak kabul etmesi üzerine Netflix, fiyat artırımına gitmeyerek süreçten çekilme kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile olan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödemesi ve WBD ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

ADALET BAKANLIĞI REKABET SORUNU GÖRMEMİŞTİ

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, 12 Haziran'da Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermişti. (AA)