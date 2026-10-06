Tarihi resmen açıkladılar: Her evde bulunuyordu, dev yasak geliyor!

Günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve her evde her gün kullanılan popüler bir ürün grubu için geri sayım başladı. Çevreye verdikleri zararlar ve altyapı üzerinde oluşturdukları devasa kriz nedeniyle düğmeye basılan radikal kararda takvim netleşti.

Milyonlarca tüketiciyi ve satıcıyı doğrudan ilgilendiren bu tarihi adım, günlük temizlik ve kişisel bakım alışkanlıklarını kökten değiştirecek.

MİLYONLARI İLGİLENDİREN DEV KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Gelişmenin adresi Birleşik Krallık oldu. Galler, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya’da kademeli olarak hayata geçirilecek devrim niteliğindeki düzenlemeyle, plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışı ve tedariki tamamen yasaklanıyor.

Bebek ve çocuk bakım mendillerinden makyaj temizleme ürünlerine, antibakteriyel el mendillerinden kişisel hijyene, ev ve yüzey temizleme mendillerinden tek kullanımlık ıslak paspaslara kadar geniş bir ürün yelpazesi mağazalarda ve internet sitelerinde satılamayacak.

KANALİZASYONLARI TIKAYIP TAŞKINLARA NEDEN OLUYOR

Yeni düzenlemenin temelinde su kaynaklarındaki plastik kirliliğini önlemek ve kanalizasyon sistemlerindeki devasa tıkanıklıkların önüne geçmek yatıyor. Plastik içeren mendiller tuvalete atıldığında tuvalet kağıdı gibi kolayca parçalanmıyor. Zamanla yağ ve diğer atıklarla birleşen bu mendiller, hatlarda devasa birikintiler meydana getirerek altyapı çöküşlerine ve taşkınlara sebebiyet veriyor.

YASAK İÇİN İLK TARİH VERİLDİ

Kapsamlı yasağın ilk adımı Galler'de 18 Aralık 2026'da atılacak. Ardından Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya sırasıyla yasağa dahil olacak. Hükümet, yaklaşan süreç öncesinde işletmelere stok kontrolü çağrısında bulundu. Belirlenen tarihlerden sonra yasaklı ürünleri satmaya devam eden işletmeler çok yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

TAMAMEN HAYATIMIZDAN ÇIKMIYOR

Ambalajlı ürünlerin tamamı piyasadan silinmeyecek. Plastik içermeyen; bambu ve bitki lifleri gibi doğada biyolojik olarak parçalanabilen alternatiflerin satışına izin verilecek.

Ayrıca profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı gibi özel alanlar yasaktan muaf tutulacak. Eczanelerin de belirli sağlık ihtiyaçları olan kişilere plastik içeren ürünleri temin etmesine imkan sağlanacak.