Tarihi karar tartışma yarattı: Trump'ın portresi 1 dolarlık parada

ABD'nin kuruluşunun 250. yılı için hazırlanan özel 1 dolarlık madeni paralar, üzerindeki Donald Trump portresiyle gündeme oturdu. ABD Darphanesi'nin 2 Eylül'de satışa çıkardığı madeni paranın ön yüzünde görevdeki Başkan Trump'ın portresi, “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” ve “1776 ~ 2026” ifadeleri bulunuyor.

Arka yüzde ise ABD Başkanlık Mührü'nden esinlenen kartal figürü ile "Çokluktan birliğe" anlamına gelen Latince “E PLURIBUS UNUM” yazısı yer alıyor. Tasarım, ABD Darphanesi Baş Oymacısı Joseph Menna tarafından hazırlandı ve Beyaz Saray fotoğrafçısı Daniel Torok'un çektiği bir fotoğraftan esinlendi.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Madeni paranın satışa çıkması, Trump'ın yaşayan bir başkan olarak ABD parasında yer alması nedeniyle hukuki tartışmayı da yeniden alevlendirdi. ABD'de genel kural, yaşayan kişilerin para üzerinde tasvir edilmemesi yönünde olsa da Trump yönetimi, 2020'de kabul edilen ve 2021'de Trump tarafından imzalanan Circulating Collectible Coin Redesign Act kapsamında bu özel madeni paranın çıkarılabileceğini savundu. Hazine Bakanı Scott Bessent de 1926'da dönemin Başkanı Calvin Coolidge'in benzer şekilde bir madeni parada yer almasını emsal gösterdi. Buna karşın hukukçular ve bazı siyasetçiler, söz konusu istisnanın Trump'ın portresinin kullanılmasını ne ölçüde meşru kıldığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.

ÖZEL BASIM PARALAR DA DAĞITILACAK

Paranın fiyatı da ayrıca dikkat çekti. ABD Darphanesi, 25 madeni paradan oluşan bir ruloyu 61 dolara, 100 adetlik torbayı ise 154,50 dolara satışa sundu. Böylece koleksiyon amaçlı alınan ürünler, üzerlerinde yazan 1 dolarlık nominal değerin oldukça üzerinde fiyatlandırılmış oldu. Darphane ayrıca 4 Temmuz'da Philadelphia'da basılan ve özel “July 4th” işareti taşıyan 250 bin adet madeni paranın paketlerin içine rastgele dağıtıldığını açıkladı. Bu özel işaretli parçalar koleksiyoncular açısından daha fazla ilgi görüyor.

ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAMIYOR

Trump'ın portresini taşıyan madeni paralar, ABD'nin 250. kuruluş yılı kapsamında çıkarılan daha geniş kapsamlı özel para programının bir parçası. Ancak diğer tasarımlarda Amerikan tarihindeki kurucu figürler ve ulusal semboller öne çıkarken, 2026 tarihli 1 dolarlık parada görevdeki başkanın doğrudan portresinin kullanılması dikkat çekti. Madeni paraların yasal ödeme aracı niteliği bulunmasına rağmen, Darphane'nin ürünleri başlangıçta genel dolaşıma gönderilmiş değil; Philadelphia'da basılan parçalar koleksiyon amaçlı rulo ve torbalar halinde sunuluyor.