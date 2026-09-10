Suriyelilerin ülkesine dönüşü için 4 bin konut hazırlanıyor

Suriye’nin Halep ilinin batısında, savaş nedeniyle Türkiye ve farklı ülkelere göç eden ve ülkesine dönmeye başlayan siviller için yeni bir konut projesi hayata geçiriliyor.

Halep-Cilvegözü Sınır Kapısı ana arteri üzerinde, 500 bin metrekarelik alana kurulacak proje, kapalı site konseptinde tasarlanıyor. Projede 4 bin konutun yanı sıra ticari alanlar ve bir hastane bulunacak.

TÜRKİYE’DEKİ YAŞAM DENEYİMİ HALEP’E TAŞINIYOR

Projeden sorumlu Abdullah Hamad, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, bölgenin özgürleşmesinin ardından konut ihtiyacının arttığını söyledi.

Hamad, savaş sırasında Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin güvenlikli ve sosyal alanlara sahip kapalı sitelerde yaşamaya alıştığını belirterek, Halep’te ise savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle benzer standartlarda konut bulmanın zor olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Mısır’daki gayrimenkul deneyimlerinden yararlanarak projeyi Halep’e taşıdıklarını belirten Hamad, yeni yaşam kompleksinde güvenlikli bir ortamın yanı sıra altyapı ve sosyal donatıların da bulunacağını söyledi.

YENİDEN İMARA KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Hamad, projenin Halep Valiliği tarafından hazırlanan yeni toplu konut mevzuatı kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin yalnızca konut ihtiyacını karşılamayı değil, Halep’in yeniden imarına katkı sağlamayı ve sanayici ile tüccarların kente dönüşünü desteklemeyi amaçladığını ifade etti. (AA)