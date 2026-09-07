YPJ de entegre oluyor: Suriye İçişleri Bakanlığı ile 'özel görev gücü' olarak anlaştılar

Rojava’da Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ana bileşenlerinden Kadın Koruma Birlikleri’nin (YPJ) Suriye devlet kurumları içerisindeki geleceğine ilişkin yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Yaklaşık 1.500 YPJ'liden oluşan bir güçle, kendi komuta zincirini ve örgütsel bütünlüğünü koruyarak Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde “özel görev gücü” olarak yapılandırılması konusunda prensipte olumlu bir yaklaşım ortaya çıktı.

Gelişmeye ilişkin ayrıntıları Rûdaw TV’ye değerlendiren YPJ Basın Merkezi Sorumlusu Rûken Cemal, 25 ve 26 Ağustos’ta Şam’da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgenin siyasi ve güvenlik geleceğinin yanı sıra Kürt dili, eğitim, kültür ve savunma başlıklarının da ele alındığını söyledi. Görüşmelere YPJ Genel Komutanı Newroz Ehmed’in de katıldığını belirten Cemal, YPJ’nin gelecekteki statüsünün toplantıların önemli gündemlerinden biri olduğunu aktardı.

BAKANLIK İLE TOPLANTI YAPILDI

Şam’daki temasların ardından 27 Ağustos’ta YPJ heyetinin Suriye İçişleri Bakanlığı ile ayrıca görüştüğünü belirten Cemal, toplantıda İçişleri Bakanı Enes el-Xettab ve yardımcısının yanı sıra iki üst düzey kadın subayın da yer aldığını söyledi.

Cemal, YPJ’nin İçişleri Bakanlığı bünyesine “organize bir kitle” olarak katılmak istediğini ve ilk görüşmede bu öneriye olumlu yaklaşıldığını ifade etti. Buna göre YPJ’nin komutanlığı, farklı birimleri ve yaklaşık 1.500 kişiyle birlikte özel görev gücü şeklinde yapılandırılması planlanıyor.

Ancak Cemal, görüşmelerin henüz nihai bir anlaşmayla sonuçlanmadığının da altını çizdi. İçişleri Bakanlığı’nın YPJ dosyasını Haseke ve Halep’teki iç güvenlik komutanlıklarıyla değerlendireceği, ardından yeni bir görüşme gerçekleştirilerek nihai kararın verileceği belirtildi.

“KENDİ KOMUTA YAPIMIZI KORUYACAĞIZ”

YPJ açısından en önemli konunun yalnızca bakanlık bünyesine katılmak değil, bunu mevcut örgütsel yapıyı koruyarak gerçekleştirmek olduğu ifade edildi.

Cemal, YPJ’nin bireysel olarak farklı güvenlik birimlerine dağıtılması yerine komutanları ve mevcut birimleriyle birlikte hareket etmek istediğini belirtti. Planın kabul edilmesi halinde YPJ’nin kendi komuta kademesiyle görev yapması öngörülüyor.

Özel görev gücünün, olağanüstü durumlarda iç veya dış kaynaklı saldırılara müdahale edebilecek operasyonel bir yapı olarak değerlendirildiği aktarıldı. YPJ yönetimi de bu modelin yıllardır yürüttüğü güvenlik faaliyetleriyle örtüştüğü görüşünde.

NEDEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TERCİH EDİLDİ?

YPJ’nin ilk talebinin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde yer almak olduğu, ancak mevcut askeri yapı içerisinde özerk bir kadın birliğinin kabul edilmesine ilişkin çekincelerin bulunduğu belirtildi.

Cemal, Suriye ordusunun hem yapısal hem de zihniyet açısından bağımsız bir kadın askeri birliğini kabul etmeye henüz hazır olmadığını savundu. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel görev gücü modelinin YPJ açısından daha uygulanabilir görüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın öneriye olumlu yaklaşmasıyla birlikte tarafların bu formül üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bununla birlikte yapının başlangıçta Rojava bölgelerinde faaliyet göstermesi, Suriye’nin tamamında benzer bir modelin uygulanmasının ise şimdilik erken olduğu ifade edildi.

BİR BÖLÜMÜ SİVİL YAŞAMA DÖNDÜ

Rûken Cemal’in verdiği bilgilere göre savaşın son dönemine kadar yaklaşık 3.500 YPJ'li bulunuyordu.

Yeni süreçte ise bazı YPJ'liler kendi tercihleri veya komutanlığın onayıyla İç Güvenlik Güçleri'ne geçti. Bazıları Özerk Yönetim kurumlarında görev almayı tercih ederken, bir bölümünün de sivil yaşama döndüğü aktarıldı.

Bu değişimin ardından İçişleri Bakanlığı ile entegrasyonu görüşülen mevcut YPJ sayısının yaklaşık 1.500 olduğu bildirildi.

SURİYE'DE İLK ÖZERK KADIN GÜCÜ OLABİLİR

Planın hayata geçirilmesi halinde YPJ’nin, Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde kendi komuta yapısını koruyan ilk organize ve özerk kadın özel görev gücü olması bekleniyor.

Cemal, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Suriye'nin farklı bölgelerinde kadın personelin bulunduğunu ancak bunların bağımsız ve organize bir kadın birliği şeklinde faaliyet göstermediğini belirtti. YPJ’nin entegrasyonunun gerçekleşmesi durumunda Rojava’da kendi komuta kademesine sahip kadın taburlarının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Taraflar arasında çalışanların maaşları, rütbeleri ve diğer özlük haklarına ilişkin ayrıntıların ise henüz kesinleştirilmediği bildirildi. İlk görüşmelerin temel amacının YPJ’nin varlığının korunması konusunda ortak bir zemin oluşturmak olduğu, bu başlıkların sonraki müzakerelerde ele alınacağı kaydedildi.

NİHAİ KARAR İÇİN YENİ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Şam ile YPJ arasındaki mevcut mutabakatın henüz nihai bir anlaşmaya dönüşmediği vurgulanırken, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

YPJ heyeti, İçişleri Bakanlığı'nın Haseke ve Halep'teki güvenlik yapılanmalarıyla yapacağı değerlendirmelerin ardından yeni bir müzakere turu gerçekleştirecek. Yaklaşık bir hafta ila 10 günlük bir hazırlık sürecinin ardından temasların yeniden başlaması bekleniyor.