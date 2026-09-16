Sudan’da altın madeni çöktü: En az 60 ölü

Sudan’ın Batı Kordofan bölgesinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçük, büyük bir faciaya yol açtı. El-Nuhud kasabasının kuzeyindeki ücra bir bölgede bulunan madende en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede kurtarma çalışmalarına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

KURTARMA EKİPMANI YOKTU

Yerel kaynaklara göre maden sahasındaki kuyular, yeterli güvenlik prosedürleri ve kurtarma ekipmanı olmadan işletiliyordu. Göçüğün ardından yaşanan can kaybının boyutunda, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde geleneksel ve düşük güvenlik standartlarıyla yürütülmesinin etkili olduğu belirtildiç

Sudan, Afrika’nın önemli altın üreticileri arasında yer alıyor. Ancak ülkedeki üretimin büyük bölümü, küçük ölçekli ve geleneksel madencilik faaliyetlerinden geliyor. 2024 yılına ilişkin verilere göre zanaatkar ve küçük ölçekli madencilik, Sudan’ın açıklanan altın üretiminin yaklaşık yüzde 91,5’ini oluşturdu. Bu faaliyetlerin önemli bölümünde güvenlik standartlarının yetersiz olması, maden kazalarını ülkede kronik bir sorun haline getiriyor.

SUDAN'DAKİ SAVAŞIN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARINDAN BİRİ

Facianın meydana geldiği Batı Kordofan, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki savaşın önemli cephelerinden biri. Bölge RSF’nin kontrolünde bulunuyor ve altın madenciliği örgütün gelir kaynakları arasında gösteriliyor. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre bölgede altın üretimi RSF açısından önemli bir ekonomik kaynak niteliğinde.

Sudan’da ordu ile RSF arasındaki savaşın Nisan 2023’te başlamasından bu yana altın madenleri ve altının taşındığı ticaret yollarının kontrolü, savaşın finansmanı açısından kritik hale geldi. Altın sektörünün hem ordu hem de RSF için gelir sağladığına ilişkin çeşitli araştırmalar bulunuyor.