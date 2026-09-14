Ruhsatsız maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ocağın sahibi olduğu öne sürülen M.Y. gözaltına alındı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Damarlı mevkisinde bulunan ruhsatsız maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Boşnak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MADEN OCAĞI SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Boşnak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.