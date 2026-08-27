Soykırımcı Mladic cezaevinde öldü, tanıklar konuştu: Gerçeğin ölmesine izin vermeyeceğiz

Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımın tanıkları ve mağdur yakınları, insanlığa karşı suçlardan müebbet hapse mahkum edilen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in cezaevinde ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda Mladic'in ölümünün geçmişte yaşananları değiştirmeyeceğini belirtti.

"TARİHİ BİR KİŞİLİK HALİNE GETİRİLMEYECEK!"

Suljagic, “Mladic öldü ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Toplu mezarlar silinmiyor. Öldürülenler geri gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Mladic'in ölümünün onu “tarihi bir kişilik” haline getirmeyeceğini belirten Suljagic, eski komutanın soykırım ve diğer ağır suçlardan hüküm giymiş bir savaş suçlusu olarak öldüğünü vurguladı.

“CEZAEVİNDE BU CEZAYLA ÖLMESİ TARİHE GEÇECEK”

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic de Mladic'in sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması yönündeki taleplerin kabul edilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

Mladic'in müebbet hapse mahkum edildiğini hatırlatan Hotic, “Cezaevinde, bu cezayla ölmesi tarihe geçecek” dedi.

Sevdiklerinin kemiklerini yıllardır toplu mezarlarda aramak zorunda kaldıklarını belirten Hotic, bunun Mladic'in verdiği emirlerin sonucu olduğunu ifade etti.

Hotic, Mladic'in ölümünün hem ailesi hem de yaptıklarını destekleyenler için bir uyarı olması gerektiğini söyledi.

“BU DA ADALETİN ZAFERİDİR”

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic ise Mladic'in son dönemde sağlık durumu gerekçe gösterilerek serbest bırakılması için baskı yapıldığını hatırlattı.

Tahirovic, Mladic'in hayatının sonuna kadar cezaevinde kaldığına dikkat çekerek, “Bu da adaletin zaferidir” değerlendirmesinde bulundu.

16 YIL SAKLANAN SAVAŞ SUÇLUSU MLADİC KİMDİR?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.