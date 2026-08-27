Son Dakika | "Bosna Kasabı" olarak bilinen soykırımcı Sırp general öldü

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Bosna Savaşı'nın en tartışmalı isimlerinden eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladić öldü. "Bosna Kasabı" olarak anılan Mladić, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yürütüyordu.

Mladić, 2017'de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Karar, 2021'de temyiz sürecinde de onanmıştı.

8 BİNDEN FAZLA ÖLÜMÜN SORUMLUSUYDU

Mahkeme, Mladić'i özellikle 1995'te Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesinden ve Saraybosna'nın 43 ay süren kuşatmasında sivillerin hedef alınmasından sorumlu tutmuştu. Srebrenitsa'daki katliam, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en ağır suçlardan biri olarak kabul ediliyor.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Mladić'in son yıllarında sağlık sorunları ağırlaşmış, avukatları kötüleşen durumu gerekçe göstererek serbest bırakılması için başvuruda bulunmuştu. Birleşmiş Milletler savaş suçları mahkemesi ise Mayıs 2026'da bu talebi reddetmiş ve Mladić'in Lahey'deki BM gözaltı merkezinde tutulmaya devam edilmesine karar vermişti.