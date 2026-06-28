Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı! Ülke erken seçime gidiyor

Sırbistan siyaseti, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in sürpriz istifa açıklamasıyla hareketlendi. Cumartesi günü başkent Belgrad'da düzenlenen geniş katılımlı bir mitingde konuşan Vucic, "Sadece birkaç hafta daha cumhurbaşkanı olarak kalacağım ve ardından istifa edeceğim" diyerek ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını açıkladı.

Normal şartlarda görev süresi 2027 ortasında dolacak olan Vucic, erken seçimlerde Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) "Birleşik Sırbistan" adı altındaki listesini destekleyeceğini belirtti. Ancak Vucic'in parlamentoyu ne zaman feshedeceği veya istifasının kesin tarihi henüz netleşmedi.

FACİA VE YOLSUZLUK İDDİALARI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Vucic'in bu kararı, yaklaşık 18 aydır devam eden hükümet karşıtı protestoların ve özellikle Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda yaşanan facianın gölgesinde geldi. İstasyonun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş; muhalefet ve öğrenci grupları bu felaketi, hükümetin inşaat projelerindeki yolsuzluklarının ve kötü yönetiminin bir kanıtı olarak nitelendirmişti.

"BU BİR SON DEĞİL STRATEJİK BİR HAMLE"

Siyasi analistler, Vucic'in istifasının siyasetten çekileceği anlamına gelmediğini savunuyor. Yaygın görüş, Vucic'in cumhurbaşkanlığı makamına sadık bir müttefikini yerleştirip kendisinin yeniden başbakanlık koltuğuna oturarak gücü elinde tutmaya devam edeceği yönünde.

Varşova merkezli analist Radivoje Grujic, "Bu Vucic'in sonu değil. Aksine, siyasi emekliliği hiç düşünmeyen, tam tersine gücünü pekiştirmeyi hedefleyen bir planı var" değerlendirmesinde bulundu. Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak sembolik yetkilere sahip olsa da Vucic, partisi üzerindeki hakimiyeti sayesinde ülkeyi fiilen tek elden yönetmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİ HAREKETİ: VUCİC KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Muhalefet cephesinde ise bu hamle, iktidarın sıkışmışlığı olarak yorumlanıyor. "Değiştir-Hareketi" lideri Savo Manojlovic, Vucic'in yükselen öğrenci hareketinden çekindiğini belirterek, "Vucic istifa ederek ve erken seçime giderek kaçınılmaz düşüşünü engellemeye çalışıyor. Çünkü öğrenci hareketi şu an ondan daha fazla halk desteğine sahip" dedi.

BATI İLE RUSYA ARASINDAKİ DENGE POLİTİKASI

AB üyeliğine aday olan Sırbistan, Vucic döneminde Rusya ve Çin ile de yakın ilişkilerini sürdürerek denge politikası izledi. Ancak AB, tam üyelik için Belgrad'dan hukukun üstünlüğünü güçlendirmesini, yolsuzlukla mücadele etmesini ve dış politikasını birlik ile uyumlu hale getirmesini talep ediyor.

Mitingde destekçilerine seslenen Vucic, yolsuzlukla mücadele, emekli maaşlarına zam ve sağlık hizmetlerinde iyileştirme sözü verdi. Öte yandan muhalefeti "ülkeyi yıkmaya çalışmak" ve "yabancı güçlerle iş birliği yapmakla" suçladı; ancak yine de diyalog için zeytin dalı uzatmayı ihmal etmedi:

"Yaptığınız her şeyi affediyoruz ama ülkemize yapılanları unutmayacağız."