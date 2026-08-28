Sonsuzluğu beneklerle anlatan dünyaca ünlü Japon sanatçı öldü

Dünyaca tanınan Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama, 14 Ağustos’ta Tokyo’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Kusama’nın stüdyosundan yapılan açıklamada, sanatçının çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sanat dünyasında kendine özgü tarzıyla iz bırakan Kusama, özellikle tekrar eden benekleri, aynaları ve çarpıcı renkleri kullandığı eserleriyle tanınıyordu. Sanatçının çalışmalarında sıkça yer verdiği noktalar, zamanla onun imzası haline geldi.

Kusama, bu yaklaşımıyla yalnızca Japonya’da değil, dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

SONSUZLUĞU AYNALARLA SANATINA TAŞIDI

“Puantiyeler Kraliçesi” olarak tanınan Yayoi Kusama’nın dünya çapında ün kazanmasını sağlayan çalışmalarının başında “Infinity Mirror Rooms” (Aynalı Sonsuzluk Odaları) serisi geldi.

Aynalar, ışıklar, renkler ve tekrar eden desenlerle oluşturduğu bu eserler, ziyaretçileri adeta sonsuzluk hissinin içine taşıdı.

Kendine özgü benekli dünyasıyla çağdaş sanatın en tanınan figürlerinden biri haline gelen Kusama’nın vefatı, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.