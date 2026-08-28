Optimus Prime'ın sesi hayatını kaybetti
“Transformers” serisinin efsane karakteri Optimus Prime’ı seslendiren ünlü sanatçı Peter Cullen, 85 yaşında hayatını kaybetti.
“Transformers” evreninin en ikonik karakterlerinden Optimus Prime’a sesiyle hayat veren Peter Cullen’dan acı haber geldi. Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Cullen’ın vefat haberini menajeri ve ailesi açıkladı. Sanatçının çarşamba günü Los Angeles’ta bulunan evinde hayata veda ettiği belirtildi.
Ünlü sanatçının son anlarını ailesi ve yakınlarının yanında geçirdiği öğrenildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Cullen’ın geride bıraktığı mirasın dünya genelindeki hayranları ve dostları aracılığıyla yaşamaya devam edeceği ifade edildi.
Peter Cullen’ın ailesi, sanatçının hatırasının yaşatılması için insanlara şefkat, dürüstlük ve sadakatle hareket etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Cullen’ın hayat felsefesini yansıtan “Nazik olmak için yeterince güçlü olun” sözüne de yer verildi.
Cullen, 1980’li yıllarda ekranlara gelen orijinal “Transformers” animasyon serisinde Autobot’ların lideri Optimus Prime’ı seslendirmeye başladı. Karakterle özdeşleşen sanatçı, Michael Bay’in yönettiği “Transformers” film serisinde de Optimus Prime’ın seslendirmesini üstlendi.
Uzun yıllar boyunca seslendirme alanında çalışan Cullen, kariyerinde çok sayıda unutulmaz karaktere hayat verdi. 1987 yapımı “Predator” filminde Predator’ın sesini üstlenen sanatçı, “Winnie The Pooh”da Eeyore, “Chip 'n Dale Rescue Rangers”da Monterey Jack ve “Knight Rider”da KARR karakterleriyle de tanındı.
Peter Cullen, “Transformers: Prime”daki performansıyla Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Başarılı sanatçı ayrıca Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü.