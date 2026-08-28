Optimus Prime'ın sesi hayatını kaybetti

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Peter Cullen’ın ailesi, sanatçının hatırasının yaşatılması için insanlara şefkat, dürüstlük ve sadakatle hareket etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Cullen’ın hayat felsefesini yansıtan “Nazik olmak için yeterince güçlü olun” sözüne de yer verildi.