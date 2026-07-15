Son günlerini sokakta geçirmişti! Ünlü oyuncunun geride bıraktığı miras herkesi şaşırttı

Korku sinemasının kült yapımlarından "The Ring" (Halka) filminde hayat verdiği Samara Morgan karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan, Disney klasiği "Lilo & Stitch" filminde ise Lilo karakterini seslendiren Daveigh Chase'in vefatının ardından mirasına ilişkin resmi belgeler kamuoyuna yansıdı.

Los Angeles Mahkemesi'ne sunulan evraklara göre, 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun geride bıraktığı mal varlığı yaklaşık 400 bin dolar değerindeki kişisel eşyalardan oluşuyor. Belgelerde Chase adına kayıtlı herhangi bir ev, arsa ya da başka bir gayrimenkul bulunmadığı belirtildi.

VASİYET BIRAKMADI

Resmi kayıtlarda, Daveigh Chase'in vasiyet hazırlamadan hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Bunun üzerine annesi Cathy Chase, kızının mirasının yasal yöneticisi olarak atanabilmek için Los Angeles Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Mahkeme dosyasında, oyuncunun 16 Haziran'da Los Angeles'ta hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirdiği dönemde barınma sorunu yaşadığı da kaydedildi. Belgelerde son bilinen adresi ise Kaliforniya'nın Chatsworth bölgesindeki bir adres olarak gösterildi. Dosyada yer alan aile bilgilerine göre Daveigh Chase hiç evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı. Hayatta kalan en yakın aile bireyleri olarak annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier gösterildi.

HAYATI MOTOSİKLET KAZASINDAN SONRA DEĞİŞTİ

Oyuncunun son yıllarına ilişkin haberlerde bağımlılıkla mücadele ettiği uzun süredir gündeme geliyordu. Annesi Cathy Chase ise bu sürecin, kızının 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından kullanmak zorunda kaldığı ağrı kesici ilaçlarla başladığını ifade etti.

İlerleyen yıllarda bağımlılık sorunlarının derinleştiği ve kişisel yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı öne sürüldü.

SOKAKTA YAŞIYORDU

ABD basınında yer alan haberlere göre Daveigh Chase, yaşamının son döneminde zaman zaman Los Angeles'ın Skid Row bölgesinde sokakta yaşadı, zaman zaman ise bir karavanda kaldı. Oyuncunun uzun süre evsizlikle mücadele ettiği iddiaları da gündeme geldi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA NETLEŞTİ

Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar da daha sonra yayımlanan adli tıp raporuyla ortaya çıktı. People dergisinin aktardığı bilgilere göre raporda, Daveigh Chase'in ölüm nedeni AIDS olarak kayıtlara geçti.

Raporda ayrıca kronik çoklu madde kullanımının da ölümünde önemli rol oynayan etkenlerden biri olduğu belirtildi.

Çocuk yaşta elde ettiği büyük şöhretle Hollywood'un dikkat çeken isimlerinden biri olan Daveigh Chase, son yıllarında bağımlılık, evsizlik ve sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ölümünün ardından ortaya çıkan mahkeme belgeleri ise hem maddi durumunu hem de yaşamının son dönemine ilişkin bilinmeyen ayrıntıları gözler önüne serdi.