Korku filminin unutulmaz ismiydi: 'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti

Halka (The Ring) filmindeki "Samara" rolüyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Daveigh Chase’in, menenjit sonrası gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

YETERSİZ BESLENME TEŞHİSİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Chase, bu ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. TMZ'nin haberine göre, tedavi sürecinde menenjit ve kan enfeksiyonu geçiren genç oyuncunun, yaşanan bu ciddi komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ERKEK ARKADAŞI YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Chase’in erkek arkadaşı Roy Hernandez, açılan bir GoFundMe kampanyasında yaptığı açıklamada, genç oyuncunun son dönemde sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve kısa süre önce doktorların durumun oldukça ağır olduğunu kendisine ilettiğini belirtmişti.

"EN BÜYÜK İSTEĞİ HUZURLU BİR YUVAYDI"

Hernandez, paylaştığı mesajda Chase’in en büyük isteğinin güvenli ve huzurlu bir yaşam kurabileceği bir eve sahip olmak olduğunu vurgulamıştı. Genç oyuncunun son günlerinde yanında olmayı amaçladığını belirten Hernandez, bu süreci ona mümkün olduğunca sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmeyi hedeflediğini dile getirmişti.

DAVEIGH CHASE KİMDİR?

Sinema dünyasında önemli izler bırakan Daveigh Elizabeth Chase, 24 Temmuz 1990 tarihinde Las Vegas, Nevada'da dünyaya geldi. Kariyerindeki en büyük çıkışını 1998 yılında yapan Chase, 2002 yapımı Disney animasyon filmi Lilo & Stitch'te başkarakter olan Hawaiili küçük kız Lilo Pelekai'yi seslendirdi. Bu başarılı çalışmasıyla 2003 yılında prestijli Annie Ödülü'ne layık görüldü ve ardından projenin devam dizisi olan Lilo & Stitch: The Series'te de seslendirme rolünü sürdürdü.

Genç oyuncu, dünyaca ünlü Japon anime filmi Spirited Away'in (Ruhların Kaçışı) Amerikan dublajında ise 10 yaşındaki başkarakter Chihiro Ogino'ya sesiyle hayat verdi.

HALKA FİLMİNİN SAMARA'SI

Daveigh Chase, asıl küresel şöhretini ise 2002 yılında vizyona giren ve kült haline gelen korku filmi The Ring (Halka) ile yakaladı. Filmde unutulmaz "Samara Morgan" karakterini canlandıran oyuncu, sergilediği etkileyici performansla sinema dünyasında büyük ses getirdi. Chase, bu ikonik rolüyle 2003 MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" (Best Villain) ödülünün de sahibi oldu.