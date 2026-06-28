Son dakika | Suudi Arabistan'daki dev petrol şirketinin helikopteri düştü! 14 kişi öldü

Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde meydana gelen helikopter kazasında en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı ve kazanın gerçekleştiği bilgisi resmi makamlar tarafından da doğrulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düşen helikopterin ülkenin petrol devi Suudi Aramco'ya ait olduğu belirtildi. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken, olayı aydınlatmak amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BÖLGENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Kazanın meydana geldiği Ras Tanura bölgesi, Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapıyor olmasıyla biliniyor. Bu stratejik rafineri de tıpkı kazaya karışan helikopter gibi Suudi Aramco şirketi tarafından işletiliyor.

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