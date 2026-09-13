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Halk TV Dünya Son Dakika | Hürmüz Boğazı'nda gemi vuruldu

Son Dakika | Hürmüz Boğazı'nda gemi vuruldu

Son dakika haberi... Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin türü belirsiz mühimmatla vurulduğu bildirildi.

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Son Dakika | Hürmüz Boğazı'nda gemi vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin türü henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

Olayın ardından geminin mürettebatının durumu, oluşan hasar ve çevreye etkisi konusunda henüz bilgi edinilemediği bildirildi.

Olayın ardından geminin durumuna ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

MÜRETTEBAT VE HASARA İLİŞKİN BİLGİ BULUNMUYOR

UKMTO açıklamasında, gemide bulunan mürettebatın durumuyla ilgili henüz herhangi bir bilgi edinilemediği ifade edildi. Geminin ne ölçüde hasar aldığı ve olayın çevre üzerinde herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığının da şu aşamada bilinmediği aktarıldı.

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GEMİLERE DİKKATLİ SEYİR UYARISI YAPILDI

İncelemenin sürdüğü belirtilen açıklamada, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları tavsiye edildi. UKMTO ayrıca gemilerin şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde bunları bildirmeleri çağrısında bulundu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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