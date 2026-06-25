Son Dakika │ Gazeteci sansürüne geri adım mı geliyor? Tepkilerin ardından NATO açıklama yaptı

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek isteyen çok sayıda gazeteci ve basın kuruluşunun akreditasyon başvurularının kabul edilmemesi üzerine başlayan tartışmalara NATO'dan açıklama geldi.

NATO Sözcüsü Allison Hart tarafından yapılan değerlendirmede, ittifakın büyük çaplı organizasyonlarda uzun yıllardır uyguladığı belirli medya akreditasyon prosedürlerinin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, NATO Karargâhı dışında gerçekleştirilen zirve ve bakanlar toplantılarında, toplantının düzenlendiği ülkenin kendi vatandaşları olan gazeteciler hakkında yaptığı değerlendirmelerin dikkate alındığı belirtildi.

"TÜRK MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Açıklamada, "NATO, büyük etkinlikler için uzun süredir uygulanan medya akreditasyon prosedürlerine sahiptir. NATO Karargâhı dışında düzenlenen zirve ve bakanlar toplantılarında, toplantı alanına erişimin sağlanabilmesi amacıyla ev sahibi ülkenin kendi ülkelerinden gelen gazetecilerle ilgili değerlendirmelerine dayanılır. Ankara'daki NATO Zirvesi için akreditasyon konusunda Türk makamlarıyla temas halindeyiz. Medyanın büyük etkinliklere bizzat katılabilmesi, NATO için çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ GELMİŞTİ

Öte yandan akreditasyon başvurularının reddedilmesi, siyaset ve medya çevrelerinde eleştirilere neden olmuştu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO Zirvesi için Türkiye'den birçok gazeteci ve medya kuruluşuna akreditasyon verilmemesinin hem basın özgürlüğüne hem de vatandaşların haber alma hakkına zarar verdiğini savunmuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de konuyu NATO nezdine taşımıştı. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Üyesi olan Çömez, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello ile NATO PA Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mektuplarda, akreditasyon sürecinde yaşanan uygulamaların basın özgürlüğü ve şeffaflık ilkeleri açısından kaygı verici olduğunu belirterek konunun yeniden değerlendirilmesini istemişti.

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde akreditasyon tartışmalarının nasıl sonuçlanacağı ve reddedilen başvurularla ilgili yeni bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.