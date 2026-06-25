Diplomasi Muhabirleri'nden NATO'nun basın ambargosuna tepki: Haber alma hakkı engellenemez

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi için çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşunun akreditasyon başvurusunun herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirterek karara tepki gösterdi.

Dernek açıklamasında, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin ülke açısından tarihi önem taşıdığı vurgulanırken, zirveyi takip etmek isteyen çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşunun akreditasyon taleplerinin reddedilmesi sert bir dille eleştirildi.

"GEREKÇESİZ REDDEDİLMEYİ KINIYORUZ"

DMD açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin ev sahipliğinde, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi, ülkemiz için tarihi bir önem taşımaktadır. Ne var ki, bu zirveyi takip etmek isteyen çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşunun akreditasyon talebi, gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.

Her ne kadar Ankara’da bazı yetkililer NATO’yu adres gösterse de üzülerek gördüğümüz gerçek şudur: Verilen kararlar, biz gazetecilerin haber verme görevini ve halkın haber alma hakkını engeller boyuta gelmiştir.

Oysa ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin kendi medyası lehine katılımı artırması bu zirvenin organizasyonunda görev alan tüm kurum ve kuruluşların görevidir. Yetkililer, NATO Zirvesi’ne yönelik basının yoğun ilgi gösterdiğini memnuniyetle ve gururla dile getirirken çok sayıda gazetecinin herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin başvurularının reddedilmesi ciddi bir çelişkidir.

Cumhurbaşkanlığı etkinliklerine yönelik uygulanan akreditasyon kısıtlaması bu zirvede de sürdürülmüş ve uluslararası bir platforma taşınmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen basın kartları dahi NATO Zirvesi akreditasyonu için yeterli görülmemiş, Türk medyasının belirli bir kısmı zirveden uzak tutulmuştur.

Basın özgürlüğü, şeffaflık ve kamuoyunun bilgilendirilme hakkı; yalnızca barışçıl dönemlerin lüksü değil, her koşulda korunması gereken temel değerlerdir.

NATO’nun kurucu anlaşmasında yer alan “demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü” ilkelerinin bu zirvede çiğnenmesi kabul edilemez bir çelişkidir. Bu nedenle çok sayıda meslektaşımızın akreditasyon başvurularının gerekçesiz olarak reddedilmesini kınıyoruz."