Son dakika | Fransa'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var

Fransa'nın doğusunda yer alan Meurthe-et-Moselle vilayetinde sivil havacılık uçuşu sırasında feci bir kaza meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine bölgesinde uçuş gerçekleştiren sivil bir uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle yere çakıldı. Meurthe-et-Moselle Valiliği tarafından kazaya ilişkin kamuoyuna yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu uçağın Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yaptığı ve içerisinde pilot ile iki grup halinde atlayış yapacak olan toplam 10 paraşütçünün bulunduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNE GİDİYOR

Valiliğin verdiği bilgilere göre, uçakta bulunan 11 kişinin tamamı olay yerinde hayatını kaybederken Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in, ilerleyen saatlerde olay yerine gideceği belirtildi. (AA)