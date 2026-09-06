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Halk TV Dünya Son Dakika | ABD'de kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı: Cadde üzerinde durabildi

Son Dakika | ABD'de kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı: Cadde üzerinde durabildi

Son dakika haberi.... ABD'nin Miami kentinde Amazon'a ait kargo uçağı iniş esnasında pistten çıktı. Uçaktan dumanların yükseldiği anlar kameralara yansıdı.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde korku dolu anlar yaşandı. Amazon adına uçan Boeing tipi kargo uçağı, iniş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkarak yola savruldu.

Araçların önüne sürüklenen uçaktan siyah dumanların yükseldiği anlar kameraya yansıdı.

PİSTTEN ÇIKAN KARGO UÇAĞI CADDEDE DURABİLDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan ve Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 7598 sefer sayılı Amazon uçağının, yerel saatle 14.00 sularında pistten çıktığını açıkladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Dakika | ABD'de kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı: Cadde üzerinde durabildi - Resim : 1

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KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Uçağın cadde üzerinde durduğu anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken, kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
ABD Uçak Polis İtfaiye Havalimanı
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