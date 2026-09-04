Havada tuvalet krizi! Antalya uçağı rotasını değiştirdi

Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Antalya seferinde, yolcuların uzun süre unutamayacağı sıra dışı bir teknik arıza yaşandı. Nijniy Novgorod'dan Antalya'ya hareket eden Airbus A320 tipi uçakta bulunan tüm tuvaletlerin kullanılamaz hale gelmesi üzerine uçuşun rotası değiştirildi.

RA-73168 tescilli uçak, 2 Eylül'de SU-800 sefer sayısıyla Antalya'ya doğru ilerlerken sorunla karşılaştı. Uçak Vladikavkaz civarına yaklaştığında mürettebat, tuvalet sistemlerinin tamamının devre dışı kaldığını hava trafik kontrolörlerine bildirdi.

Arızanın uçuş sırasında giderilememesi üzerine ekip, Antalya yerine Mineralnye Vody Havalimanı'na yönelme kararı aldı. Uçak, herhangi bir acil durum sinyali verilmeden ve güvenli şekilde havalimanına iniş gerçekleştirdi.

UÇUŞ TEKNİK İNCELEMEYE ALINDI

Uçakta 155 yolcu ile 6 mürettebat olmak üzere toplam 161 kişi bulunuyordu. Mineralnye Vody'ye inişin ardından Airbus A320 teknik kontrole alınırken uçuş operasyonundan çıkarıldı.

Yolcuların Antalya'ya ulaştırılması için Moskova'dan aynı tipte başka bir Airbus A320 gönderildi. Ancak yedek uçağın Mineralnye Vody'ye ulaşması yaklaşık 8 saati buldu.

Yaşanan aksaklık nedeniyle yolcular Antalya'ya planlanandan oldukça geç ulaşabildi. Seferin devamı yedek uçakla sağlanırken yolcuların Antalya'ya varışı 3 Eylül sabahına kaldı.

Uçuş takip kayıtlarında da Aeroflot'un SU-800 seferinin Nijniy Novgorod-Antalya güzergahından ayrılarak Mineralnye Vody'ye yöneldiği görülüyor.

Olayda uçakta herhangi bir acil durum veya güvenlik riski yaşanmadığı, iniş sırasında uçağın izin verilen ağırlık ve dikey yük sınırları içerisinde kaldığı belirtildi.