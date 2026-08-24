Fizik kuralları yeniden yazılıyor: Uçak durduran SUV’lar geliyor!

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İtalyan Mühendisliğinin Yeni Cevabı

Boldika Fren denince akla gelen ilk marka olan Brembo, bu devasa araçları dizginlemek adına yeni bir çağ başlattı. Seri üretim otomobiller için bugüne kadar geliştirdiği en güçlü kaliper olan Boldika, tam 8.500 Nm’lik maksimum frenleme torku üretiyor. Adeta uçakları bile durdurabilecek güce sahip bu kaliper, yeni nesil araçların kütle ve hız zorluğunu aşmak için tasarlandı.