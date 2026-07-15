Son Dakika | ABD yeni saldırı dalgası başlattı: İran'da patlama sesleri

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. CENTCOM'un yaptığı açıklamanın ardından İran'ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

CENTCOM'DAN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İran basını, yerel saatle 23.00 sularında Ahvaz ve Çabahar kentlerinden patlama sesleri geldiğini bildirdi.

Seslerin kaynağına dair Tahran kanadından henüz resmi bir açıklama gelmezken, aynı sıralarda CENTCOM'dan İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatıldığı yönünde açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatıldığı bildirilen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Merkez Komutanlığı ABD Doğu Saati ile 15.00 itibarıyla ABD kuvvetleri, bugün İran'a yönelik ikinci dalga hava saldırısı operasyonlarını başlattı. Saldırılar, küresel ticaret için hayati öneme sahip uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemileri tehdit etmek amacıyla kullanılan İran askeri kapasitesini hedef alıyor. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır."