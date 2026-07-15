Hürmüz yetmedi! İran'dan dünya ticaretini etkileyecek yeni uyarı

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan askeri gerilim, küresel enerji ticaretini doğrudan etkileyebilecek yeni açıklamalarla daha da derinleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, devlet ajansı IRNA aracılığıyla yayımladığı açıklamada yalnızca Hürmüz Boğazı'nın değil, ABD ve müttefiklerinin kullandığı diğer enerji ihracat güzergâhlarının da kapatılabileceği mesajını verdi.

Açıklamada, "Bölgedeki enerji ihracatı ya herkes için açık olur ya da hiç kimse için olmaz" ifadeleri kullanılırken, Hürmüz Boğazı'nın ise "ABD'nin saldırıları sona erene kadar kapalı kalacağı" vurgulandı.

GÖZLER BABÜLMENDEP'E ÇEVRİLDİ

Uzmanlar, İran'ın bu tehdidi doğrudan uygulamak yerine Yemen'deki Husiler üzerinden Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nı hedef alabileceğini belirtti. Dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan'ın enerji ihracatı açısından kritik önem taşıyor.

YEMEN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Gerilimi artıran bir diğer açıklama ise Yemen'deki Husilerden geldi. Üst düzey bir Husi yetkilisi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarını sürdürmesi halinde Babülmendep Boğazı'nı kapatabileceklerini söyledi. Aynı yetkili, böyle bir senaryoda küresel petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini öne sürdü.

Husiler ayrıca, kontrol ettikleri havaalanlarından birinin Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia ederek Suudi topraklarına füze saldırıları düzenledi. Bu gelişmeyle birlikte taraflar arasında yaklaşık dört yıldır devam eden ateşkes fiilen sona ermiş oldu.

ABD'DEN İRAN KIYILARINA OPERASYON

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ticari gemilere yönelik tehditleri azaltmak amacıyla İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar başlatıldığını açıkladı. Yaklaşık yedi saat sürdüğü belirtilen harekâtta Hürmüz Boğazı çevresi ile İran'ın kıyı kesimlerinde bulunan çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.

Washington yönetimi, İran'ın son bir hafta içerisinde yedi ticari gemiye saldırı düzenlediğini, bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 12 denizcinin öldüğünü, yaralandığını veya kaybolduğunu açıkladı.

İRAN'DAN CAN KAYBI AÇIKLAMASI

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Muhacerani ise ABD saldırılarında ülkenin güney bölgelerinde son günlerde en az 30 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran ordusu da ülkenin güneydoğusunda bulunan Bampur Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda en az 7 asker ile zorunlu askerlik görevini yapan personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.