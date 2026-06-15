Son Dakika | ABD-İran anlaştı: Pakistan Başbakanı duyurdu

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir "barış anlaşmasına" varıldığını duyurdu. Resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirileceğini belirten Şerif, tarafların Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak askeri operasyonları durdurduğunu açıkladı. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları açıklamalarla anlaşmayı doğruladı.

TRUMP VE İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN DOĞRULAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın tamamlandığını duyurarak, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz geçişe açılmasını ve ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, İran ile anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma artık tamamlandı. Herkesi tebrik ederim! İşbu vesileyle Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz geçişe açılmasını tamamen onaylıyor ve eş zamanlı olarak ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasını yetkilendiriyorum. Dünyanın gemileri, motorları çalıştırın. Petrol aksın!"

İRANLI BAKAN YARDIMCISI DA AÇIKLAMA YAPTI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. İran devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı” ifadelerine yer verdi. Anlaşma kapsamında tarafların Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak askeri operasyonları durdurduğu belirtildi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI DUYURDU

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşması sağlandığını duyurdu. Şerif, yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı.

İMZA TÖRENİ 19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE

Başbakan Şerif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecek."

LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELERDE ATEŞKES

Şerif, iki tarafın Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak askeri operasyonların durdurulmasını ilan ettiğini belirtti. Bu karar, bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ARABULUCULAR HAFTA BOYUNCA TOPLANTILAR DÜZENLEYECEK

Başbakan Şerif, açıklamasının sonunda anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantı düzenlenmesine yardımcı olacağını iletti. Toplantılarda anlaşmanın uygulama detaylarının ele alınması bekleniyor.