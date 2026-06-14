İran Cumhurbaşkanı: Birçok konu çözüm yoluna girdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkeleriyle ilişkilerde son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve birçok başlığın çözüm sürecine girdiğini açıkladı.

Tahran’da basın temsilcileriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin bölgesel sorunların çözümünde kritik rol oynadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in bölge ülkeleri arasında ayrışma oluşturmayı hedeflediğini savunarak, buna rağmen İran’ın komşularıyla ilişkilerinde ilerleme sağlandığını ifade etti.

Pezeşkiyan, “Son haftalarda diplomatik girişimlerle birlikte Basra Körfezi ülkeleriyle birçok konunun ve yanlış anlaşılmanın çözüm yoluna girmiş olması memnuniyet verici” dedi.

Ayrıca İran’ın dış baskılara karşı geri adım atmayacağını belirten Pezeşkiyan, ABD ile diyalogun temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini de söyledi. (DHA)