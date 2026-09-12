Sevgilisini askere götürmek isteyen görevlilere biber gazıyla saldırdı!

Ukrayna'da savaş nedeniyle uygulanan zorunlu askerlik sistemi kapsamında gerçekleştirilen bir müdahale, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Odessa'da askerlik işlemleri için bir genç erkeği götürmek üzere harekete geçen görevliler, sevgilisinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

TCC olarak bilinen Bölgesel Asker Alma ve Sosyal Destek Merkezi görevlileri, genç adamın bulunduğu araca müdahale etti. Görevliler erkeği araçtan çıkarmaya ve götürmeye çalışırken yanında bulunan kadın sevgilisini korumak için harekete geçti.

GÖREVLİLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü. Genç kadın, erkek arkadaşının görevliler tarafından götürülmesini engellemek için müdahaleye karşı koydu. Görevlilerle yaşanan arbede sırasında ise elindeki biber gazını kullanarak ekiplerin üzerine sıktı.

O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının görevlilere karşı koyduğu, sevgilisinin yanında kalmaya çalıştığı ve müdahale sırasında biber gazı kullandığı görülüyor.

Yaşananlar sırasında görevliler de genç adama yönelik müdahaleyi sürdürdü. Ortaya çıkan görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerilimin zaman zaman fiziksel arbedeye dönüştüğü dikkat çekti.

ÜLKENİN EN TARTIŞMALI KONULARINDAN BİRİ

Ukrayna'da TCC ekiplerinin erkekleri askerlik ve seferberlik işlemleri kapsamında kontrol etmesi, savaşın uzamasıyla birlikte ülkedeki en tartışmalı konulardan biri haline geldi. Özellikle görevlilerin vatandaşlara yönelik müdahalelerini gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Ülkede savaşın başlamasının ardından uygulanan seferberlik kapsamında askerlik çağındaki erkeklerin kayıt ve yoklamaları düzenli olarak kontrol edilirken, TCC ekipleri de bu sürecin sahadaki en önemli aktörlerinden biri olarak görev yapıyor.

Ancak uzun süren savaş ve ordunun personel ihtiyacının artması, zorunlu askerlik uygulamasındaki gerilimi de artırdı. Sokakta yapılan kontroller sırasında görevliler ile vatandaşlar arasında yaşanan tartışma ve kavgalar, sosyal medyada büyük tepki topluyor.