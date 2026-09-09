Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktası! Zelenski ölümden döndü

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska'yı taşıyan uçağa ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Støre, Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'ye verdiği demeçte, uçağın Moldova'dan Oslo'ya hareketi sırasında bir İHA'nın neredeyse uçağa çarptığını belirtti.

"BU ZELENSKİ'NİN YAŞAMAK ZORUNDA OLDUĞU GERÇEK"

Støre, yaşanan olaya ilişkin olarak "Bu, Zelenski'nin yaşamak zorunda olduğu gerçek" ifadesini kullandı. Norveç Başbakanı, olayın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı ve bu bilgiyi Zelenski'den veya Ukrayna tarafından bizzat alıp almadığını da açıklamadı. Açıklamasında olayın kasıtlı mı yoksa kaza sonucu mu meydana geldiğine dair de net bir ifade kullanmadı.

'İYİ OLARAK NİTELENDİREMEM'

Støre, sabah kısa bir konuşma sırasında Zelenski'ye gecesini nasıl geçirdiğini sorduğunu, Ukrayna liderinin ise Rus saldırılarının nereye isabet ettiğine dair raporlar aldığı için bunu iyi olarak nitelendiremeyeceğini söylediğini aktardı. Støre, "Bu çok dramatik bir durum ve güçlü bir izlenim bırakıyor" değerlendirmesinde bulundu.