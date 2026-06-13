Savaşın seyri değişebilirdi! Trump'ın önüne gelen İran planı son anda rafa kalktı

Washington yönetiminin İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yönelik olası askeri senaryolarını değerlendirdiği öne sürüldü. CNN'in haberinde ABD ordusunun uranyumun ele geçirilmesini amaçlayan bir kara operasyonu seçeneği üzerinde çalıştığı ancak Başkan Donald Trump'ın bu planı hayata geçirmeme kararı aldığı iddia edildi.

KARA HAREKATI MASADAYDI

Konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Mayıs ayında Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında gerçekleştirilen kritik bir toplantıya katıldı. Toplantıda İran'da bulunan yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nasıl kontrol altına alınabileceğine ilişkin askeri seçeneklerin ele alındığı belirtildi.

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin olağan dışı bir aciliyetle düzenlendiğini ifade ederek, Caine'in 19 Mayıs'ta Brüksel'deki NATO temaslarını yarıda keserek ABD'ye döndüğünü ileri sürdü. Yetkililere göre bu düzeyde bir değerlendirme yapılması, kara harekatı seçeneğinin ciddi şekilde masada olduğuna işaret ediyordu.

ASKERİ KAYIPLAR ENDİŞESİ

Haberde, Dan Caine'in toplantının ardından hazırlanan planları Başkan Trump'a sunduğu belirtildi. Ancak değerlendirmeler sırasında operasyonun İran tarafından sert bir askeri karşılıkla sonuçlanabileceği, bölgedeki çatışmaları genişletebileceği ve küresel ekonomi üzerinde yeni sarsıntılar yaratabileceği yönündeki uyarıların öne çıktığı aktarıldı.

Kaynaklara göre Trump, olası Amerikan askerî kayıplarına ilişkin endişelerini de dile getirerek operasyonun uygulanmaması yönünde karar verdi.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINDI

CNN'in yayımladığı bir diğer özel haberde ise İran'ın, ABD'nin olası bir müdahalesine karşı nükleer tesislerde güvenlik önlemlerini artırdığı öne sürüldü. Habere göre İranlı yetkililer, zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu depoları mühürledi ve bu tesislerin giriş noktalarına mayın yerleştirdi.

Aynı kaynaklar, uranyum stoklarına ulaşımı zorlaştırmak amacıyla bazı yer altı geçitleri ve tünellerin de bilinçli şekilde kullanılamaz hale getirildiğini iddia etti. Söz konusu önlemlerin, dışarıdan gelebilecek olası bir operasyon durumunda depolara erişimi engellemeyi amaçladığı öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İddialar taraflarca resmi olarak doğrulanmazken, CNN'in haberleri Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden nükleer gerilimin perde arkasında çok daha kapsamlı askeri senaryoların tartışılmış olabileceği yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı.