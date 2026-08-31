Sarhoş pilot çalıntı uçakla nükleer santrale uçtu! Sonu tarlada bitti

Macaristan’da 24 yaşındaki bir kişinin, yakındaki Kalocsa Havalimanı’ndan bir Cessna 172 tipi uçağı izinsiz şekilde alarak havalandığı öne sürüldü. Uçağın, ülkenin tek nükleer enerji santrali olan Paks Nükleer Santrali çevresindeki özel koruma bölgesine girmesi üzerine askeri radarlar harekete geçti.

İKİ SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, olayın ardından bölgeye iki Gripen savaş uçağının gönderildiğini açıkladı. Sivil uçakların santralin yaklaşık 3,2 kilometre çevresine belirli irtifanın altında yaklaşmasının yasak olduğu belirtilirken, savaş uçakları bölgeye ulaştıktan yalnızca birkaç dakika sonra Cessna'nın ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi.

Uçak, Paks Nükleer Santrali'ne yaklaşık 6 kilometre mesafedeki tarlaya sert iniş yaparak ağır hasar gördü. Pilot ise kazadan yara almadan kurtuldu. Savaş uçaklarının, kurtarma helikopteri ve kara ekipleri bölgeye ulaşana kadar uçağın bulunduğu bölgede kaldığı aktarıldı.

KAZADAN SONRA OTOMOBİLİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Polisin açıklamasına göre pilot, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yakındaki bir yolda sıkıntılı halde yürürken bir sürücü tarafından fark edilen şüpheli, iddiaya göre sürücünün otomobilini ele geçirerek kaçmaya çalıştı. Ancak müdahale edilerek durduruldu.

Gözaltına alınan pilotun ilk kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Yetkililer, başka maddelerin etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için ek testler yapılacağını açıkladı.

Paks Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir hasar meydana gelmedi. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan tesisin olaydan etkilenmediği bildirildi.

Polis, uçağın nasıl ele geçirildiğini, pilotun havalanmayı nasıl başardığını ve olayın arkasındaki olası amacı araştırıyor. Olayın ardından ülke genelindeki diğer havalimanlarında da güvenlik kontrollerinin artırılacağı açıklandı.