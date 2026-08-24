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Başbakan duyurdu: Gripen tipi savaş uçağı düştü

Macaristan ordusuna ait Gripen tipi savaş uçağı, Szolnok kenti yakınlarında düştü. Başbakan Peter Magyar, pilotun fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu ve kazada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

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Başbakan duyurdu: Gripen tipi savaş uçağı düştü

Macaristan ordusuna ait 'Gripen' tipi bir savaş uçağı, ülkenin orta kesiminde yer alan Szolnok kenti yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Ülkeyi alarma geçiren kaza, Macaristan Başbakanı Peter Magyar tarafından kamuoyuna duyuruldu. Başbakan Magyar, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Savunma Kuvvetleri envanterinde bulunan savaş uçağının uçuş esnasında düştüğünü belirtti.

Başbakan duyurdu: Gripen tipi savaş uçağı düştü - Resim : 1

PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA HAYATTA KALDI

Meydana gelen kazada, savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu zamanında kullanarak sağ kurtulmayı başardı. Başbakan Magyar, olayla ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, uçağın düştüğü bölgedeki sivil altyapının da kazadan zarar görmediği ifade edildi.

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SAVUNMA BAKANI OLAY YERİNE HAREKET ETTİ

Uçağın neden düştüğüne dair henüz net bir bilgi bulunmazken, askeri yetkililer kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla soruşturma başlattı. Açıklamasında sürecin devletin zirvesi tarafından yakından takip edildiğini belirten Başbakan Magyar, Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi'nin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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