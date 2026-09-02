Salgın, savaş ve sel tek tek vurdu: DSÖ’den korkutan itiraf, insanlık çaresiz kalabilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de gazetecilerle bir araya gelerek gezegenin farklı bölgelerinde yaşanan ağır sağlık ve insanlık krizlerini tek tek açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Gazze'ye ve Nepal'deki doğal afetlere kadar dünyayı sarsan tablo detaylarıyla paylaşıldı.

EBOLA SALGININDA KORKUTAN TABLO: EN HIZLI YAYILANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının, tarihteki en büyük ikinci ve şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olduğu duyuruldu. Vaka sayısının 6 bini aştığı, ölümlerin ise 3 bine ulaştığı bildirildi.

Salgının merkez üssünün Vakaların yüzde 85'ini ve ölümlerin yüzde 88'ini barındıran Ituri eyaleti olduğu açıklandı.

VİRÜSÜN ZİNCİRLERİ BİLİNMİYOR: TEHDİT TÜM BÖLGEYE YAYILABİLİR!

Ölümlerin çoğunun tedavi merkezleri dışında gerçekleşmesi ve hayatını kaybedenlerin güvenli şekilde defnedilmemesi bulaşmayı tetikliyor. Birçok ölümün bilinen temaslılar listesinde olmayan kişilerde görülmesi, henüz saptanmamış bulaşma zincirlerinin bulunduğuna işaret ediyor.

On yıllardır savaş, yoksulluk ve açlıkla boğuşan bölgeye 330 tondan fazla acil durum malzemesi ve 300'den fazla uzman sevk edildi.

ÜÇ FARKLI AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Mayısta patlak veren Bundibugyo varyantına karşı iki yeni aşının İngiltere ve Kanada'da güvenlik denemeleri sürüyor. Zaire ebolavirüsüne karşı onaylı aşının bu varyantta etkili olup olmadığı henüz bilinmezken, DSÖ her üç aşıyı da ekim veya kasım ayında KDC'de etkinlik denemelerine almayı hedefliyor.

GAZZE'DE KIŞ ÖNCESİ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE!

Gazze'de insani krizin derinleştiğine dikkat çekilerek, aşırı kalabalık çadır kentler, taşan kanalizasyonlar ve kirli su nedeniyle sulu ishal vakalarının iki katına çıktığı belirtildi. Yaklaşan yağmurlar ve sellerin hastalık riskini daha da artıracağı ifade edildi. Ayrıca uzuvlarını kaybeden 6 bin 600'den fazla kişinin rehabilitasyon beklediği ancak DSÖ'nün 2 yıldan fazla süredir bölgeye protez ve rehabilitasyon ekipmanı sokmasına izin verilmediği vurgulandı.

NEPAL'DE SEL FELAKETİ: 1000'DEN FAZLA ÖLÜ, BİNLERCE KAYIP VAR!

Geçen hafta Nepal-Çin sınırında meydana gelen ani selin binlerce kişiyi izole ettiği, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin hala arandığı açıklandı. Sağlık tesislerinin yıkıldığı bölgeye acil sağlık malzemesi yollandığı ve en büyük endişenin salgın hastalıklar olduğu aktarıldı.

EBOLA VİRÜSÜ

İlk kez 1976'da Sudan ve KDC'de görülen kanamalı ateş virüsü Ebola, adını KDC'deki Ebola Nehri'nden alıyor. Batı Afrika'da 2013-2017 yılları arasındaki büyük salgında 30 bin kişi hastalanmış, 11 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. (AA)