Ebola salgınında korkutan bilanço: Can kaybı 2 bin 786’ya yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında can kaybı 2 bin 786’ya çıkarken, teyit edilen vaka sayısı da 5 bin 794’e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınına dair güncel bir rapor yayımladı. Raporda salgının ülkede 60 sağlık bölgesine yayıldığı ve 6 eyaletin etkilendiği ifade edildi.

"SON ÜÇ AYDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“26 Ağustos itibarıyla 2 bin 786 ölüm dahil toplam 5 bin 794 doğrulanmış vaka bildirildi. Bu rakamlar, salgının ölçeğinde ve coğrafi yayılımında son üç ayda önemli bir artış olduğunu göstermektedir. 18 Ağustos'taki DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda salgın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor.” (DHA)