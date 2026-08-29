Nepal'de çürümüş cesetler Hindistan'a sürüklendi! Salgın hastalık riski başladı

Himalayalar'da 26 Ağustos'ta meydana gelen buzul ve kaya kopmasının ardından Nepal'i vuran sel felaketi, aradan geçen günlere rağmen etkisini sürdürüyor. Bhotekoshi Nehri'nde başlayan ve çok büyük miktarda su, kaya, buz ve çamuru beraberinde sürükleyen taşkın, nehir güzergâhındaki yerleşimleri ve kritik altyapıyı adeta silip süpürdü.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) son verilerine göre ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya ulaştı. 2 bin 426 kişi ise hâlâ kayıp. 4 bin 451 kişinin kurtarıldığı felakette 15 bin 224 güvenlik ve arama-kurtarma personeli görev yapıyor.

FELAKETİN İZİ SINIRI AŞTI

Felaketin en çarpıcı sonuçlarından biri ise nehirlerin taşıdığı cesetlerin Nepal sınırlarını aşması oldu. Nepal'den gelen suların Hindistan'a ulaştığı Uttar Pradesh eyaletindeki Maharajganj ve Kushinagar bölgelerinde çok sayıda ceset bulundu. İlk tespitlerde yedi ceset bulunurken, bugün yayımlanan son yerel raporlarda bu sayının 10'a çıktığı bildirildi. Yetkililer, cesetlerin büyük bölümünün Nepal'deki sel sularıyla Gandak Nehri üzerinden Hindistan'a sürüklendiğini değerlendiriyor. Cesetlerin kimlikleri henüz belirlenemezken, bazıları nehrin Nepal'deki felaket bölgesinden yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki noktalarda bulundu.

Hindistan'da bulunan cesetlerin Nepal'deki resmi can kaybı bilançosuna dahil edilmediği belirtildi. Gandak Nehri'nin Nepal'den doğarak Hindistan'a ulaşması nedeniyle yetkililer, selin taşıdığı ceset, enkaz ve diğer malzemelerin nehir boyunca daha güneye sürüklenebileceği ihtimaline karşı bölgede önlemleri artırdı.

ÇİNLİ EKİPLER SINIR KAPISINA ULAŞTI

Felaketin Nepal-Çin sınırındaki etkisi de ağır oldu. Çinli arama-kurtarma ekipleri, günler süren çalışmaların ardından Gyirong sınır geçiş kompleksine ulaşmayı başardı. Ancak ekipleri karşılayan manzara neredeyse tamamen yok olmuş bir yerleşim alanıydı. Sel ve heyelan nedeniyle yolların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken ekipler araçlarla ilerleyemedi; ormanlık alanlardan, sarp kayalıklardan ve vadilerden yürüyerek bölgeye ulaştı.

MORGLAR DOLDU, CESETLER İÇİN GEÇİCİ ALAN OLUŞTURULDU

Sel sularının cesetleri nehir yatağı boyunca kilometrelerce uzağa taşıması, Nepal'deki arama-kurtarma çalışmalarını yeni bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Rasuwa ve Nuwakot gibi bölgelerden çıkarılan cenazeler Chitwan, Tanahun ve Nawalparasi gibi daha güneydeki bölgelere kadar ulaştı. Hastanelerde ve morglarda kapasitenin dolması üzerine geçici ceset muhafaza alanları oluşturuldu.

Chitwan'da yetkililer, bazı cesetlerin bozulmaya başlaması nedeniyle salgın hastalık riskinin arttığı uyarısında bulundu. Cesetlerin teşhis edilmesi için DNA örnekleri alınırken, sağlık yetkilileri uygun şekilde muhafaza ve defin işlemlerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. Reuters da ağır şekilde bozunmuş cesetlerin DNA örnekleri alındıktan sonra gömülmeye başlandığını bildirdi.

MUCİZE KURTULUŞ

Felaketin ortasında mucize olarak nitelendirilen bir kurtuluş da yaşandı. Sel ve heyelanların yerleşim yerlerini harabeye çevirdiği bölgede 97 yaşındaki Guna Maya Bohara, bakımevi enkazından 4 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Yaşlı kadının kurtarılması, arama-kurtarma ekiplerine umut verirken, bölgede hâlâ enkaz altında hayatta kalanların bulunabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Ekipler, ağır hasar gören yerleşimlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİNLERCE KİŞİ HALA KAYIP

NDRRMA'nın son bilançosuna göre 2 bin 426 kişiden hâlâ haber alınamıyor. Kayıp listesinde hidroelektrik santrallerinde çalışan yüzlerce kişi, güvenlik güçleri, gümrük ve göçmenlik görevlileri ile yabancı uyruklular da bulunuyor. En fazla kayıp Rasuwa ve çevresindeki felaket bölgesinde kaydedildi.

Felaketin ilk günlerinden bu yana binlerce kişi helikopterler, askeri birlikler ve kurtarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere taşındı. Ancak ağır hasar gören yollar, köprüler ve elektrik altyapısı kurtarma çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Bölgede kötü hava koşulları da operasyonların zaman zaman durmasına neden oluyor.

YENİDEN İNŞA İÇİN MİLYAR DOLARLAR GEREKİYOR

Felaketin ekonomik faturası da giderek büyüyor. Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, yıkılan yollar, köprüler, enerji tesisleri ve diğer altyapının yeniden inşası için ülkenin yaklaşık 4 ila 5 milyar dolara ihtiyaç duyabileceğini açıkladı. Bu rakam, Nepal ekonomisinin yaklaşık onda birine denk geliyor. Hasar tespit çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Felaketin özellikle hidroelektrik üretimi, turizm ve ulaşım üzerinde ağır bir darbe oluşturduğu belirtildi. Reuters'a göre ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 12'den fazlası selden etkilendi.

Himalayalar'da başlayan felaketin bilançosu böylece yalnızca Nepal'in dağlık bölgelerinde değil, nehirlerin ulaştığı Hindistan topraklarında da hissediliyor. Nepal'de arama-kurtarma ekipleri binlerce kayıp kişiden bir iz bulmaya çalışırken, nehirlerin Hindistan'a taşıdığı cesetler felaketin ulaştığı mesafeyi ve yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.