Salgın krizi büyüyor: Vaka sayısı 1000'e dayandı ölü sayısı 245'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda devam eden Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 933'e ulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 245 olarak kaydedildi. Bakanlık, doğrulanan hastalardan 80'inin sağlık durumunun iyileştiğini ve hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

AFRİKA CDC'DEN SALGIN UYARISI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) tarafından yapılan açıklamada ise 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmesinden bu yana doğrulanan vaka sayısının 875'e yükseldiği, bunların 202'sinin ölümle sonuçlandığı ve ölüm oranının yüzde 23 olduğu belirtilmişti. Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, virüsün yayılmasının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde mevcut salgının, 2014-2016 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Batı Afrika Ebola salgınından daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

SALGININ MERKEZİ ITURI EYALETİ

Açıklamada, KDC'nin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yayılan salgında vakaların yaklaşık yüzde 95'inin Ituri'de görüldüğü kaydedildi. Komşu Uganda'da ise 2'si ölümle sonuçlanan 19 Ebola vakası doğrulandı. Vakaların daha hızlı tespit edilmesi amacıyla test kapasitesinin artırıldığı ve dijital gözetim sistemlerinin güçlendirildiği duyuruldu.

910 MİLYON DOLAR TAHAHHÜT

KDC ve Uganda'daki Ebola ile mücadele çalışmalarına destek amacıyla bağışçılar ve ortaklar tarafından toplam 910 milyon dolar taahhütte bulunuldu. Söz konusu taahhütlerin, mevcut salgına ilişkin düzenlenen Afrika liderleri ve ortakları toplantısında verildiği belirtilen açıklamada, toplam tutarın Afrika Birliği üyesi ülkelerin 100 milyon dolarlık hedef kapsamında taahhüt ettiği 80 milyon doları da içerdiği ifade edildi. KDC'nin ulusal müdahale planı için 50 milyon dolar, Uganda'nın ise 5 milyon dolar başlangıç finansmanı ayırdığı belirtildi.

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, salgınla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi, karşılaşılan zorlukları ve hastalığın kontrolünü hızlandırmaya yönelik yeni stratejileri değerlendirmek üzere Ituri eyaletinin başkenti Bunia'yı ziyaret etti.