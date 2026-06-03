Dünya Kupası'na günler kala Ebola paniği! DSÖ: Salgın sınırları aşabilir

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden yükselişe geçen Ebola salgını küresel sağlık gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Salgının merkez üssü konumundaki ülkenin 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım arasında bulunması, organizasyona ev sahipliği yapacak Kuzey Amerika ülkelerinde sağlık güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Uzmanlar, turnuva süresince Kongo Milli Takımı'nı desteklemek amacıyla binlerce taraftarın ABD, Kanada ve Meksika'ya seyahat etmesinin uluslararası hareketliliği artıracağına dikkat çekti. Bu durum, Ebola virüsünün sınır ötesine taşınma ihtimali konusunda yeni risk değerlendirmelerini gündeme getirdi.

"MEVCUT MÜDAHALE KAPASİTESİ AŞILDI"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamada ise salgının yayılma hızının mevcut müdahale kapasitesini aştığı belirtildi. Kuruluş, vaka sayılarındaki artışın sağlık ekiplerinin izleme, izolasyon ve tedavi çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı.

Sağlık otoriteleri, şu aşamada Dünya Kupası'nın ertelenmesi veya Kongo'nun turnuvadan çıkarılması yönünde herhangi bir karar bulunmadığını belirtirken, organizasyon öncesinde sınır kontrolleri, sağlık taramaları ve acil durum planlarının gözden geçirildiği ifade edildi.