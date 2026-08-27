Rusya'nın saldıracağı konuşuluyordu: NATO ülkesinden nükleer silah açıklaması

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile bir araya geldi. Rusya'nın NATO sınırında sınırlı saldırılar gerçekleştirebileceği ihtimalinin gündemde olduğu dönemde yapılan görüşmenin ardından ülke basınına açıklamalarda bulunan Zalewski, Polonya'nın nükleer caydırıcılık konusundaki tutumunu netleştirdi.

NÜKLEER BAŞLIK KONUSUNDA NET MESAJ

Zalewski, ABD'nin Polonya'da gelecekteki askeri varlığının nükleeri de içerebileceği yönündeki söylemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hayır. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Polonya, topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyor."

NATO CAYDIRICILIĞI VE ÜS GÖRÜŞMELERİ

Polonya'nın NATO'nun nükleer caydırıcılığının bir parçası olmak istediğini aktaran Zalewski, bunun topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak anlamına gelmediğini yineledi. ABD'nin Polonya'da kalıcı üs kurma konusunu da görüştüklerini belirten Zalewski, "Polonya'da ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılacağı birkaç üs ve birkaç yer hakkında konuşmalarımız sürüyor" dedi.