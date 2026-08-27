Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek çıkış: Hedef artık Ukrayna ile sınırlı değil

Rusya ile Batı arasındaki Ukrayna savaşı kaynaklı gerilim yeni bir boyuta taşındı. Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere, Fransa ve Almanya’yı Ukrayna üzerinden gerilimi tırmandırmakla suçladı.

LONDRA'YA MESAJ

Londra’nın 2023’ten bu yana Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzeleri sağladığını hatırlatan Zaharova, İngiltere’nin bu füzelerin üretimi için gerekli bilgileri Kiev’e aktarmayı planladığını söyledi. Ukrayna’nın söz konusu silahlarla Rus topraklarına saldırılar düzenlediğini belirten Zaharova, Moskova’nın vereceği karşılığın Ukrayna sınırlarıyla sınırlı kalmayabileceğini açıkladı.

Zaharova, “Ukrayna’nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlenen saldırılara yanıt olarak Ukrayna’da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı hedef alınabilir” diyerek Londra’ya doğrudan mesaj gönderdi. Rus sözcü, Rus sivillere karşı savaş suçu işleyenlerin “uygun şekilde cezalandırılacağını” savundu ve İngiltere’ye Rusya’ya yönelik saldırgan politikadan vazgeçme çağrısında bulundu.

NATO ASKERLERİ İÇİN "MEŞRU HEDEF" UYARISI

Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi ihtimaline de sert tepki gösterdi. Ukrayna’da konuşlandırılacak yabancı birliklerin savaşın ve uzun vadeli çözüm arayışlarının önünde engel oluşturacağını belirten Zaharova, bu askerlerin Rusya açısından “meşru askeri hedef” haline geleceğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın, Ukrayna’nın Rus altyapısına yönelik İHA saldırılarının Moskova açısından savaş maliyetini artırdığı ve bu saldırıların desteklenmesi gerektiği yönündeki sözlerini de eleştiren Zaharova, sivillere yönelik saldırıların meşrulaştırılması halinde Stubb’ın “terörist” olarak nitelendirilebileceğini savundu.

Rusya’nın Finlandiya ve diğer “dost olmayan ülkelerin” düşmanca eylemlerini karşılıksız bırakmayacağını söyleyen Zaharova, Moskova’nın ulusal çıkarları doğrultusunda “ölçülü karşılık” vereceğini ifade etti.

KİEV'İN AÇIKLAMASINA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov’un Rusya ve Ukrayna heyetlerinin eylülde yeniden bir araya gelebileceğine ilişkin açıklamasına da değindi. Böyle bir görüşmenin yapılacağını doğrulayamayacağını belirten Zaharova, Kiev’den krizin çözümüne yönelik yeni bir teklif ulaşmadığını söyledi.

Rus sözcü, Ukrayna’dan gelen bazı açıklamaların kamuoyunda medya etkisi oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

"NÜKLEER ŞANTAJ YAPILIYOR"

Toplantıda Zaporijya Nükleer Güç Santrali de gündeme geldi. Zaharova, Ukrayna ordusunu santrale ve yakınındaki Energodar kentine saldırılar düzenlemekle suçlayarak Kiev yönetiminin “nükleer şantaj” yaptığını öne sürdü. Rus sözcü, bu durumun yalnızca bölgeyi değil Avrupa’nın ve dünyanın güvenliğini tehdit ettiğini savundu.