Rusya gerçekten gözünü kararttıysa Avrupa yok olabilir... Nükleer savaş artık masadaymış!

Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması, Moskova’nın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol konusunda yeni soru işaretleri yarattı. Bloomberg’in Kremlin’e yakın anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’da savaşın mevcut seviyesinin henüz ulaşılabilecek en yüksek noktası olmadığı yönündeki görüş güçleniyor. Kaynaklar, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması halinde Moskova’nın daha sert askeri adımları değerlendirebileceğini öne sürdü.

Haberde dikkat çeken başlıklardan biri de nükleer silah seçeneği. Kaynaklar, Rus yetkililer arasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ancak son çare olarak taktik nükleer silaha başvurabileceği düşüncesinin yaygınlaştığını iddia ederken Moskova’nın "henüz" nükleer silah kullanmaya hazırlandığına ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığını özellikle vurgulandı.

CIA DİREKTÖRÜ MOSKOVA'YA GİTTİ

Bu değerlendirmeler, CIA Direktörü John Ratcliffe’in sürpriz Moskova ziyaretinin hemen ardından gündeme gelmesi nedeniyle ayrıca dikkat çekti. Ratcliffe’in Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüğü Kremlin tarafından doğrulandı; ancak görüşmelerin içeriği açıklanmadı. Putin’in görüşmeler hakkında bilgilendirildiği belirtilirken, Kremlin ziyaretin Rusya-ABD ilişkilerindeki krizi ne ölçüde etkileyebileceğini söylemek için henüz erken olduğunu bildirdi.

NATO İDDİALARI DA YENİDEN GÜNDEMDE

Bloomberg’in Rusya’nın savaşı daha da tırmandırabileceğine ilişkin haberinin ardından, Moskova’nın Ukrayna sınırlarının ötesine geçerek NATO’nun doğu kanadını test edebileceği yönündeki iddialar da yeniden gündeme geldi. Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya’ya yönelik olası Rus hamleleri konusunda son dönemde Batılı istihbarat çevrelerinde Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Polonya’ya karşı sabotaj veya provokasyonlar içeren hibrit saldırılar düzenleyebileceği uyarısı yer almıştı.

TRUMP'TAN YALANLAMA GELDİ

Bu iddialar, CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova ziyaretiyle birlikte daha da dikkat çekti. Wall Street Journal, Ratcliffe’in Rus yetkililere NATO ülkelerine yönelik olası bir saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Ratcliffe’in Moskova ziyaretinin Rusya’nın NATO’nun kararlılığını test etmesini engellemeye yönelik bir uyarıyla bağlantılı olduğu iddiasını reddetti ve ziyaretin Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları kapsamında olduğunu savundu.

DAHA SERT SEÇENEKLER MASADA

Böylece Moskova’dan gelen mesajların odağında şimdilik doğrudan bir nükleer saldırı hazırlığından ziyade, Rusya’nın savaşta daha sert seçeneklere başvurma kapasitesini koruduğu ve müzakerelerin sonuç vermemesi halinde geri adım atmaya yanaşmadığı görüntüsü bulunduğu öne sürüldü. Ratcliffe’in Moskova temaslarının içeriğinin gizli kalması ise bu mesajların zamanlamasına ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.