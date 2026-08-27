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Halk TV Dünya CIA direktörünün Moskova'ya neden gittiği ortaya çıktı

CIA direktörünün Moskova'ya neden gittiği ortaya çıktı

CIA Direktörü John Ratcliffe'in Salı günü Moskova'ya yaptığı ziyaretin, Rusya'ya NATO'ya yönelik olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmak olduğu bildirildi.

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CIA direktörünün Moskova'ya neden gittiği ortaya çıktı

CIA Direktörü John Ratcliffe, salı günü Moskova'da üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelerek, NATO üyesi ülkelere yönelik olası saldırgan hamlelere karşı net bir uyarıda bulundu. Ziyarete ilişkin detaylar, konuya aşina kaynaklar tarafından paylaşıldı.

BALTIK ÜLKELERİNE 'SALDIRI' ENDİŞESİ

Wall Street Journal'ın haberine göre, son ABD istihbarat değerlendirmeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Litvanya, Letonya veya Estonya'dan birine "sınırlı saldırı" düzenleyerek NATO'nun ortak savunma taahhüdünü test etmeyi planlayabileceği endişesini ortaya koydu. Ratcliffe'in mesajının net olduğu belirtildi: "Böyle bir saldırı, ittifaktan kararlı bir yanıt görecek."

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İRAN'A DESTEĞİN AZALTILMASI BASKISI

Politico'nun aktardığına göre, Ratcliffe NATO uyarısının yanı sıra Rus yetkililere İran'a verilen askeri ve ekonomik yardımı azaltmaları yönünde baskı yaptı. ABD, Moskova ile Tahran arasındaki artan işbirliğinden, özellikle İran'ın savunma kapasitesini ve bölgesel nüfuzunu güçlendirebilecek teknoloji transferleri ve mali yardımlardan endişe duyuyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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