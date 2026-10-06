Rusya'daki veba paniği sonrası DSÖ'den ilk açıklama

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk’ta bir kişinin ağır zatürre tablosu nedeniyle hayatını kaybetmesi, bölgede olası bulaşıcı hastalık endişesine yol açtı. Ölümün ardından bazı sosyal medya kanallarında “akciğer vebası” iddiaları gündeme gelirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.

"ÖLÜM NEDENİ HENÜZ DOĞRULANMADI"

DSÖ, İrkutsk bölgesinde 2 Ekim’de şiddetli zatürre nedeniyle bir laboratuvar çalışanının yaşamını yitirdiğine ilişkin raporları değerlendirdi. Örgütün açıklamasında, ölüm nedeninin henüz kesinleşmediği ve laboratuvar incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

DSÖ açıklamasında doğrudan şu ifadelere yer verildi:

“Şu ana kadar herhangi bir ölüm nedeni resmi olarak doğrulanmadı ve laboratuvar testlerinin devam ettiği bildiriliyor. Hastanın tüm temaslılarının tespit edildiği ve hastalık açısından izlendiği ve bugüne kadar hiçbirinde hastalık belirtisi görülmediği bildirildi.”

RUSYA SAĞLIK MAKAMLARIYLA İLETİŞİM SÜRÜYOR

Örgüt, olayın uluslararası boyutunun da yakından takip edildiğini bildirdi. DSÖ’nün Rus sağlık makamlarıyla temas halinde olduğu ve hastalığın olası kaynağı, yürütülen laboratuvar testleri, sonuçlar ile hastanın temaslılarına ilişkin bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, olayın olası uluslararası halk sağlığı sonuçlarının değerlendirildiği ve Rus makamlarına ihtiyaç duyulması halinde destek sağlanabileceği kaydedildi.

"HALK SAĞLIĞI RİSKİ DÜŞÜK"

DSÖ, mevcut veriler ışığında genel nüfus açısından riskin düşük olduğu değerlendirmesini yaptı. Örgütün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Mevcut resmi olmayan bilgilere göre genel nüfusa yönelik halk sağlığı riski düşük görünmektedir. Daha fazla bilgi elde edildiğinde risk değerlendirmesi güncellenecektir.”

"AKCİĞER VEBASI" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Olayın ardından bazı sosyal medya kanallarında, hayatını kaybeden kişinin veba ile mücadele enstitüsünde çalışan bir personel olduğu ve “akciğer vebası” nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Ancak söz konusu iddia şu aşamada resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. DSÖ de ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini özellikle vurguladı.

BÖLGEDE "ÖZEL ÖNLEMLER" UYGULANIYOR

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev ise 2 Ekim’de, bölgede yaşayan bir kişide “özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi” bulunduğuna ilişkin bilgilerin ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını açıklamıştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada da Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görev yapan bir çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” tanısı konulmasının ardından özel önlemler uygulanmaya başlandığı bildirilmişti.

Bölgede yürütülen incelemelerde hastanın temaslılarının belirlendiği ve sağlık durumlarının takip edildiği aktarılırken, şu ana kadar temaslılarda herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadığı bildirildi.