Rus komedyenler Komşu'da kriz çıkardı: Güvenlik sekreteri işletildi

Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan "Vovan&Lexus" olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un telefon şakasının hedefi oldu. Şakacılar, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov kılığına girerek Dokos ile yaklaşık 12 dakikalık görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ VE İSTİFA ÇAĞRISI

Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), hükümetin olayı küçümsemeye çalıştığını belirterek Dokos'un görevden alınmasını istedi. PASOK, hükümetin "hibrit saldırı" açıklamasıyla olayı örtbas etmeye çalıştığını, görüşmenin ardından başka görüntü veya bilgi sızdırılıp sızdırılmadığının açıklanmasını talep etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yaşanan olayın ülkenin savaşa dahil olmasının doğurduğu güvenlik risklerini ortaya koyduğunu belirtti. Radikal Sol İttifak Partisi'nden (SYRIZA) yapılan açıklamada da hükümetin "güvenlik" söylemine rağmen devlet mekanizmasının ciddi zafiyet içinde olduğu ifade edildi. Eski Başbakan Andonis Samaras da "Sayın Dokos hala görevinin başında mı?" sorusuyla hükümetin tutumunu eleştirdi.

KOMEDYENLER: "SADECE E-POSTA VE MAKYAJ KULLANDIK"

Rus komedyenler Kuznetsov ve Stolyarov, Yunan hükümetinin olayın "yapay zeka destekli hibrit saldırı" olduğu yönündeki açıklamalarını reddederek, Dokos'u yalnızca bir e-posta hesabı ve makyaj kullanarak kandırdıklarını söyledi. Komedyenler şu ifadeleri kullandı:

"Bir Gmail hesabından gönderilen elektronik postayla bir ülkenin ulusal güvenlik genel sekreteriyle görüşme ayarlanabiliyorsa, bu güvenlik prosedürlerinde sorun olduğu anlamına gelir. Ülkenizin ulusal güvenlik prosedürleri adına üzgünüm."

Videonun yayımlanan bölümünde gizli bilgilerin çıkarıldığı iddialarına ilişkin ise komedyenler, yalnızca yayın açısından ilgi çekmeyen bölümlerin kurguda çıkarıldığını, Yunan makamlarınca gizli kabul edilebilecek bilgilerin ne olduğunu bilmediklerini belirtti.

HÜKÜMETTEN "HİBRİT SALDIRI" AÇIKLAMASI

Yunan hükümeti yaptığı açıklamada, olayın "ileri yapay zeka teknolojisi kullanılarak güvenlik protokollerine sızılan hibrit nitelikli bir saldırı" olduğunu savundu. Görüşmede gizli veya devlet sırrı niteliğinde herhangi bir bilginin paylaşılmadığını bildirirken, iletişim güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir programın başlatıldığını duyurdu.

(AA)