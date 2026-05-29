Rus İHA'sı Romanya'da apartmana düştü: 2 yaralı

Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır devam eden savaş, Doğu Avrupa ülkelerini de tehdit etmeye devam ediyor. Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği gece saldırıları sırasında kendi hava sahalarına giren bir Rus insansız hava aracının (İHA) bir apartmana düştüğünü açıkladı.

RUS İHA'SI APARTMANA İSABET ETTİ

Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA’ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalanarak operasyona destek verdi.

Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü.

Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, İHA’nın tüm mühimmat yükünün çarpma anında infilak ettiğini bildirdi. Romanya makamlarının olay yerindeki incelemesi sürüyor.

ROMANYA'DAN RUSYA'YA TEPKİ

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın eylemlerini “sorumsuz” olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu tür olayların Rusya’nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO’nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti.

RUS SİYASETÇİDEN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, hava sahası ihlalleri nedeniyle kendilerine gösterilen tepkilere yanıt verdi.

AB vatandaşlarına tehdit gibi ifadelerle seslenen Medvedev, "Huzurlu uyku sona erdi" dediği açıklamasında şunlara yer verdi:

"AB ülkelerinin vatandaşları, Yetkililerinizin Rusya ile tek taraflı bir savaşa girdiğini fark etmelisiniz. Bu yüzden tetikte olun ve hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ama kimi suçlayacağınızı biliyorsunuz!"

(AA, haber merkezi)