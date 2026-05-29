Son Dakika | Dışişleri'nden Karadeniz'de Türk sahipli gemiye saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Odessa’dan Türkiye’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli gemiye İHA saldırısı düzenlendiğini, iki Türk mürettebatın hafif yaralandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

İKİ TÜRK YARALANDI

Bakanlık açıklamasında, saldırıda mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı belirtildi. Yaralıların durumunun Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Bakanlık, son dönemde Karadeniz’de savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekti. Açıklamada, Türkiye’ye yönelik muhtemel olumsuz etkiler konusunda ilgili tüm tarafların her düzeyde uyarıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, savaşın kontrolsüz biçimde büyümesine yol açabilecek adımlardan kaçınılması çağrısını yineledi.

Açıklamada, Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin korunması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi yönündeki çağrılarını sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık, tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılması için bölgesel aidiyet temelinde, sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olunduğunu da ilgili taraflara hatırlattı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz. Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."