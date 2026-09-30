Robotlardan geleneksel Suudi dansı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Çin'in Riyad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda teknoloji ile Suudi Arabistan'ın geleneksel kültürü aynı sahnede buluştu. Etkinliğin en dikkat çeken anlarında insansı robotlar sahneye çıkarak Suudi Arabistan'ın geleneksel Ardah dansını sergiledi.

28 Eylül'de Riyad'da düzenlenen resepsiyonda gerçekleştirilen gösteride robotların Suudi kültürüne uygun şekilde giydirilmesi dikkat çekti. İnsansı robotlar, thobe ve ghutra olarak bilinen geleneksel kıyafetlerle sahneye çıktı ve Ardah'ın ritmik hareketlerini sergiledi.

ROBOTLARDAN GELENEKSEL DANS PERFORMANSI

Suudi Arabistan'ın kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olan Ardah, geleneksel olarak erkeklerin bir araya gelerek belirli ritimler eşliğinde gerçekleştirdiği bir dans olarak biliniyor. Performans sırasında dansçılar geleneksel kıyafetler giyiyor ve çoğu gösteride kılıçlar da kullanılıyor.

Bu kez ise geleneksel gösterinin merkezinde insanlar yerine insansı robotlar yer aldı. Robotların aynı anda hareket etmesi ve koreografiye uyum sağlaması etkinlikte dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Çin'in Riyad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte robot gösterisinin gerçekleştirilmesi, Pekin'in son yıllarda geliştirdiği insansı robot teknolojisinin de dikkat çekici bir sunumu oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Robotların Ardah dansını sergilediği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Bazı kullanıcılar robotların hareketlerindeki senkronizasyona dikkat çekerek teknolojik gelişmeye şaşırdıklarını ifade etti. Bazı yorumlarda ise insansı robotların geleneksel bir Suudi dansını sergilemesi ilginç bir kültürel buluşma olarak değerlendirildi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, farklı bir ülkenin robotlarının Suudi kültürüne ait bir dansı sergilemesini eleştirdi. Böylece gösteri yalnızca robot teknolojisi açısından değil, teknoloji ile kültürel sembollerin bir araya getirilmesi açısından da tartışma konusu oldu.

ÇİN'İN ROBOT TEKNOLOJİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gösteri, Çin'in insansı robot alanındaki yatırımlarının hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Çin'de geliştirilen insansı robotlar son dönemde fabrikalardan fuarlara, tanıtım etkinliklerinden çeşitli kamusal gösterilere kadar farklı alanlarda kullanılmaya başladı.

Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Robot Konferansı kapsamında yayımlanan sektör raporunda da ülkenin insansı robot üretimi ve sevkiyatlarında önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Ancak Riyad'daki gösteriyi farklı kılan nokta, teknolojik bir ürünün yalnızca tanıtılmakla kalmayıp Suudi Arabistan'ın geleneksel kültürel performanslarından birinin parçası haline getirilmesi oldu.

Etkinliğe Riyad Bölgesi Belediye Başkanı Prens Dr. Faysal bin Abdülaziz bin Ayyaf ve Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Chang Hua'nın da katıldığı bildirildi.

Robotların geleneksel Suudi kıyafetleri içinde Ardah dansını sergilediği görüntüler ise resepsiyonun en çok konuşulan anlarından biri olarak sosyal medyada yayılmaya devam etti.