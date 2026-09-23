Toyota fabrikalarında öğle molası olmayacak! 400 binlik robot ordusuyla sadece araba üretmeyecek!

2 6

BANTTAKİ KARMAŞANIN SONU VE ÖZEL ARAÇLAR

Klasik otomobil fabrikaları tek bir bantta tek tip araç üretmeye göre kurgulanmıştır; farklı bir modele geçmek hatların durmasına ve ciddi zaman kayıplarına yol açar. Yapay zekâlı ve insan gibi öğrenebilen ELEY robotları sayesinde Toyota, aynı üretim hattında saniyeler içinde model değiştirebilecek. Bu esneklik sayesinde fabrikalarda seri üretim bandından çıkan ama her biri alıcısının ihtiyacına göre özelleştirilmiş araçlar ile eskiden maliyetli olduğu için üretilemeyen düşük hacimli özel modeller, spor araçlar ve mikro mobilite çözümleri kolayca üretilebilecek.