Toyota fabrikalarında öğle molası olmayacak! 400 binlik robot ordusuyla sadece araba üretmeyecek!
Yapay zekâ destekli robotlarla insanoğlunun tecrübesini birleştiren Toyota, 5,6 milyar euronun üzerindeki yatırımıyla üretim bantlarındaki karmaşayı bitirip esnek ve kesintisiz mobilite çözümleri üretmeye hazırlanıyor.
DÖNÜŞÜMÜN PERDE ARKASI
Toyota’nın üretim bantlarına indirmeye hazırlandığı 400 bin robotluk dev kadro, ilk bakışta sadece montaj sürelerini kısaltacak bir otomasyon hamlesi gibi görünebilir. Ancak milyarlarca avroluk bu devasa yatırımın arkasında, şirketin gelecekte sadece bir otomobil üreticisi değil, tam kapsamlı bir mobilite ve teknoloji devi olma hedefi yatıyor. Peki bu devasa metal ordusu fabrikalara girdiğinde tam olarak ne üretecek?
BANTTAKİ KARMAŞANIN SONU VE ÖZEL ARAÇLAR
Klasik otomobil fabrikaları tek bir bantta tek tip araç üretmeye göre kurgulanmıştır; farklı bir modele geçmek hatların durmasına ve ciddi zaman kayıplarına yol açar. Yapay zekâlı ve insan gibi öğrenebilen ELEY robotları sayesinde Toyota, aynı üretim hattında saniyeler içinde model değiştirebilecek. Bu esneklik sayesinde fabrikalarda seri üretim bandından çıkan ama her biri alıcısının ihtiyacına göre özelleştirilmiş araçlar ile eskiden maliyetli olduğu için üretilemeyen düşük hacimli özel modeller, spor araçlar ve mikro mobilite çözümleri kolayca üretilebilecek.
MİLİMETRİK HASSASİYET: BATARYA VE GÜÇ ÜNİTELERİ
Elektrikli ve hidrojenli araçların üretimi, geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok daha hassas kimyasal ve montaj süreçleri gerektirir. İnsan elinin değmesinin tehlikeli veya çok zor olduğu hücre seviyesindeki batarya paketlemeleri, yeni nesil katı hal (solid-state) piller ve hidrojen yakıt hücreleri doğrudan bu robotik sistemlerin hassas kollarından çıkacak.
OTONOM İŞ GÜCÜ VE YAPAY ZEKÂ ÜRETİMİ
Toyota uzun süredir Woven City gibi projelerle sadece araç değil, akıllı şehir ekosistemleri tasarlıyor. Fabrikalarda eğitilen 400 bin robot, aslında dev bir yapay zekâ veri laboratuvarı gibi çalışacak. İnsan ustaların hareketlerini izleyerek "kas hafızası" ve karar mekanizması geliştiren bu robotlar sayesinde Toyota, sadece araç üretmekle kalmayıp diğer sanayi kollarına satabileceği endüstriyel yapay zekâ ve otomasyon yazılımları ile lojistik ve depolamada kullanılacak otonom taşıma sistemlerinin donanımlarını geliştirecek.
İNSAN-ROBOT ORTAKLIĞI VE KUSURSUZ KALİTE
Toyota’nın sunumunda vurguladığı en kritik detay insan-robot ortaklığıydı. Ağır, tekrarlayan, tehlikeli ve insan fizyolojisini zorlayan işleri robot ordusu üstlenirken; insan çalışanlar kalite kontrol, hassas işçilik ve tasarım kararlarına odaklanacak. İnsan tecrübesiyle robotik gücün bu birleşimi, zero-defect (sıfır hata) yaklaşımıyla kusursuzlaştırılmış yüksek bir ürün kalitesi doğuracak.
GELECEĞİN ÜRETİM KÜLTÜRÜ
Bu devasa otomasyon hamlesi, vardiya ve fiziksel yorgunluk sınırlarını ortadan kaldırarak fabrikalara kesintisiz zaman ve üretim verimliliği kazandıracak. Özetle Toyota, 400 bin robotla sadece yeni arabalar monte etmeyecek; esnek, kişiselleştirilebilir ve yapay zekâ ile şekillenen yeni nesil üretim kültürünü üretecek.