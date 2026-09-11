Restoranda yemeğin içinden yavru fare çıktı!

Hong Kong'da bir kadının sipariş ettiği paket yemekten canlı yavru sıçan çıkması dev bir hijyen skandalına dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen denetim ekipleri, yetersiz hijyen koşulları nedeniyle işletme hakkında resmi dava süreci başlattı.

SOSLU ERİŞTEDE CANLI SIÇAN ŞOKU

South China Morning Post'un haberine göre Wah Sing Endüstriyel Binası bünyesinde yer alan Wa Jer Restaurant isimli işletmeden 44 Hong Kong doları (272.94 TL) ödeyerek dana etli pirinç eriştesi sipariş eden müşteri, eve geldiğinde dehşeti yaşadı. Sosların arasında kıvranan canlı bir kemirgen yavrusu gören kadın, kutuyu hemen kayda alarak yetkililere teslim etti.

İhbar üzerine harekete geçen Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı ekipleri, restoranda geniş çaplı bir teftiş yürüttü. Yapılan ilk incelemelerde işletmenin temizlik kurallarını ağır biçimde ihlal ettiği belirlendi. Müfettişler, gıda mevzuatına aykırı hareket eden restoran yönetimine karşı derhal yasal yaptırım yoluna gitti.

KAPSAMLI DEZENFEKSİYON İÇİN KAPATILDI

Bölgede bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren işletmenin kapısına derinlemesine temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerekçesiyle kilit vuruldu. İşletmeci, sanayi bölgesinde yer aldıkları için kemirgen riskine karşı her ay düzenli ilaçlama yaptırdıklarını savunurken, durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Soruşturmayı derinleştiren kurum yetkilileri, yiyeceğin hazırlanmasından paketleme ve teslimat sürecine kadar her aşamanın tek tek denetlendiğini duyurdu. Gıda güvenliği müfettişleri, numuneler üzerindeki laboratuvar testlerinin sürdüğünü ve sürecin adli makamlarca yakından takip edileceğini bildirdi.