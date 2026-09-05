Putin Trump'ın heyeti ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasındaki görüşme sona erdi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Witkoff ve Kushner, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Kremlin Sarayı’ndan ayrıldı. Görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de yer aldı.

Putin, görüşmenin başlangıcında Ukrayna’daki durumun “zor” olduğunu belirtirken, ABD’li temsilcilerle temasların sürdürülmesinin önemine işaret etti. Görüşmelerin temel gündemini Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar oluşturdu.

Trump’ın temsilcileri Witkoff ve Kushner’ın Moskova temaslarının ardından Ukrayna’ya geçmesi planlanıyor. İkilinin 6 Eylül’de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. Bu ziyaret, Witkoff ve Kushner’ın Trump’ın yeniden başkanlık döneminde Kiev’e gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

ABD yönetimi, söz konusu temaslarla Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakereleri yeniden canlandırmayı hedefliyor.